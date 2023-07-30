影／丹麥房法拍、台灣房抵押 丹麥教練要助台灣少年圓足球夢

丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊，培養了100個足球少年，多數隊員家境不富裕，教練無償擔任球隊教練，更自掏腰包、尋求企業贊助支應球隊開銷，他與台灣妻子在丹麥的房子已被法拍、台灣房子也抵押，這次要在募資平台上募資目標300萬元，幫助台灣少年足球夢。

2023年7月29日，一群結合在地的資源與熱情的足球人士、成立台灣全民足球協會(Formosa Football Association, FFA)，該協會今天在民眾黨中一選區立委參選人蔡壁如的大甲服務處開記者會，感謝蔡壁如多年前在台北支持、幫助球隊，也希望透過成立協會與召開記者會，能往中部開拓、尋求與中部各單位合作的機會。

2009年，因傷退出足球界的丹麥職業選手 Johnni Nielsen，因女兒唐氏症、離鄉背井到台灣接受治療。為孩子舉家搬回妻子的故鄉台灣。Johnni在丹麥是一位前職業青訓足球選手與歐足總專任教練。

他基於興趣，招募喜歡踢球的小朋友免教練費義務教導踢球、附近街坊鄰居來學踢球的越來越多。Johnni後來成立非營利球隊 F. C. Vikings，讓有興趣的孩子能免費參加。

13年來，Johnni夫妻默默耕耘與付出，為了球隊訓練與參加國際賽、替台灣作足球貢獻，甚至將房子抵押籌組經費，丹麥房子更已被法拍。經費籌措不易，需有完整的制度配合、因此催生了台灣全民足球協會(FFA)，讓募款合法、有效運用經費。

蔡壁如今天表示，非營利足球隊 F. C. Vikings，13年來培養了100個足球少年。這支足球隊的球員多家境多半不富裕，但教練Johnni無償擔任球隊教練，更自掏腰包、尋求企業贊助以支應球隊開銷，甚至協助負擔部分隊員的學費。13年下來，教練夫妻倆在丹麥的房子2018年被法拍、台灣的房子也拿去抵押，她看了非常不捨。

蔡壁如表示，非營利性質的足球隊很辛苦，這次在嘖嘖募資平台上的募資門檻是50萬元、目標是300萬元，這是有難度的。所以她力挺募資，一起支撐這100個少年的足球夢、守護這個非盈利的足球隊。