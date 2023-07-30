獨立書店「羅布森書蟲房」撐10年熄燈 允捐圖館

專做樓梯升降椅的羅布森企業董事長汪世旭當年在台中市烏日區溪尾里的田中央開獨立書店「羅布森書蟲房」，要為在地種一顆閱讀種子，並許諾十年不關店，在大環境不佳的條件下存活滿10年，今天吹熄燈號。汪世旭說，十年一諾他做到了，接下來他許諾要捐出億元級圖書館，已在籌畫、選址，最快三年半蓋好。

台中市文化局長陳佳君表示，與汪世旭接觸過，但尚未談及圖書館捐贈細節，很感謝企業支持閱讀硬體，也期盼在軟體上多挹注資源。

汪世旭說，十年前他在稻田中種下了一顆閱讀的種子，許諾要成為全世界最美書店之一，且至少十年內不關店，一路走來，經營獨立書店很有趣，但不容易，經歷轉型、疫情、遷址等，共投入逾8000萬元，最開心的是，這顆閱讀的種子已生根發芽、茁壯成樹，很多孩子放下3C產品，重拾紙本閱讀樂趣與美好。

汪世旭是在2010年覓地蓋工廠時，買下中彰投三縣市交界處土地，因當地偏遠、孩子親近書本機會不多，愛書成痴的他轉念一想，決開獨立書店，一圓年輕夢想。

羅布森書蟲房2013年開幕，剛開始只賣1200冊書，選書以「台灣美好事物」為主體，採複合餐飲模式，並播放台灣歌謠，「店裡的低銷是一本書」，書香、咖啡香吸引各地遊客慕名而來。

汪世旭說，書店因交通不便，加上進書量少，找十家書商僅一家願意合作，運費進價遠高於同業，他當初承諾十年不關，還從本業提撥1000萬元打算撐10年，沒想到營運3年就用完了，後期轉型為提供精選3000本書的純粹閱讀場域，之後又遇到疫情，前年底搬回市區設置「森書坊」，如今原址成為中興大學人社中心與伯拉罕共生照顧勞動合作社溪尾里共生據點。

羅布森書蟲房營業至今天，8月5日、12日下午1時到6時舉辦「二手書拍賣會」，收入全捐教育公益團體。