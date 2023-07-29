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台灣黑熊廬山部落偷吃蜂蜜 蜂農損失林管處埋單

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投林管處透過紅外線攝影機，拍到台灣黑熊出沒廬山部落破壞蜂箱吃蜜。圖／南投林管處提供
南投林管處透過紅外線攝影機，拍到台灣黑熊出沒廬山部落破壞蜂箱吃蜜。圖／南投林管處提供

南投縣仁愛鄉廬山部落18日首度監測到台灣黑熊出沒，還破壞蜂箱、偷吃蜂蜜，南投林區管理採取多項防熊措施並架設自動相機，未再發現黑熊現身，南投林管處感謝蜂農和居民配合，協助修復蜂箱、補償蜂農損失，也獎勵居民配合監測，營造友善黑熊的棲息環境。

南投林管處表示，廬山部落養蜂場18日遭黑熊入侵，林管處會同族人勘查，發現除蜂箱被破壞，工寮也遭入侵，請蜂農配合將食物、廚餘及廢棄物清空、加設金屬浪板、夜間播放人為聲響、鳴放鞭炮等防熊措施後，多日來未見黑熊出現。

為讓部落居民安心，林管處也盤點周邊7處工寮及4處民宅，列入重點警戒範圍，設置自動相機持續監控。林姓蜂農對黑熊光顧相當驚喜，養蜂設備及蜂蜜損失，南投林管處副處長李志珉慰問並提供現金補償，為感謝他通報黑熊行蹤，將公開頒獎表揚。

南投林管處長李政賢說，黑熊保育不只要重視族群存續，也要兼顧部落安全與生計，讓部落成為保育黑熊的第一線。警戒範圍內的幾戶居民，因配合防熊等保育措施，林管處也將依據「台灣黑熊生態服務給付方案」，每戶各發放3000元獎勵金；後續配合監測達3個月，再發5000元獎勵金。

李政賢強調，只要做好防範，黑熊會避開人類生活領域，林管處和部落研商成立黑熊巡守隊，協助保育宣導、換發改良式獵具等，每年最高可提供6萬元獎金。希望與部落共同合作，營造友善黑熊的棲息環境，讓人與野生動物共生共榮。

南投林管處提醒，民眾發現黑熊蹤跡或受困陷阱，請立即通報南投縣政府1999、林務局24小時通報專線0800-000-930或鄰近林務局工作站，政府會快速因應或救援。另山區活動請妥善存放食物，廚餘及廢棄物請全部帶下山。若巧遇黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以緩步後退方式遠離即可。

南投林管處透過紅外線攝影機，拍到台灣黑熊出沒廬山部落破壞蜂箱吃蜜。圖／南投林管處提供
南投林管處透過紅外線攝影機，拍到台灣黑熊出沒廬山部落破壞蜂箱吃蜜。圖／南投林管處提供
廬山部落工寮內也有黑熊翻箱倒櫃的痕跡。圖／南投林管處提供
廬山部落工寮內也有黑熊翻箱倒櫃的痕跡。圖／南投林管處提供
南投林管處副處長李志珉慰問廬山部落居民，並發放現金補償。圖／南投林管處提供
南投林管處副處長李志珉慰問廬山部落居民，並發放現金補償。圖／南投林管處提供
南投林管處和廬山部落居民合作，協助黑熊監測及補償措施。南投林管處提供
南投林管處和廬山部落居民合作，協助黑熊監測及補償措施。南投林管處提供

台灣黑熊 南投 廢棄物

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