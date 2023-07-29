台中清水火車站 電梯因蟻巢短路

台中市清水火車站跨站天橋「清水之眼」今年5月風光啟用，前天有居民發現，啟用2個月的電梯面板竟顯示「故障」，讓人擔心搭乘安全。台中市建設局派員到場檢視，原來是螞蟻作祟，入侵電梯電力零件內部築巢，造成短路，廠商已全面更換零件，昨下午電梯已恢復運作。

清水區南社里周邊居民過去搭火車得繞路，相當不方便，這座人行跨站天橋落成後，步行跨站時間從25分鐘縮短到3分鐘，當時完工啟用典禮吸引數百名居民共襄盛舉，市長盧秀燕、議長張清照親自出席，讓銀髮族、輪椅族與行動不便者大為稱讚。

沒想到近日有乘客發現，按下電梯按鈕，面板卻顯示「故障」，電梯門無法關門，電梯也無法升降，只能步行走樓梯到前站搭車，直呼「不方便」，沒想到新落成的電梯竟然故障。

台中市建設局獲報後派員檢修，清水跨站人行天橋電梯故障竟是螞蟻惹禍！電梯廠商檢修發現，故障主因為電力零件內部遭螞蟻築巢，才造成短路，電梯廠商已更換零件修復，昨天已恢復正常使用。

建設局坦言，電梯系統零件細小且精密，戶外電梯容易受濕度、昆蟲等侵入影響短路，比起室內電梯更容易發生故障；將定期巡視。