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神岡崎溝橋斥資1.68億元「變長變寬」 未來25年不再淹水

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市神岡區崎溝橋長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔爭取1.68億元整頓河道，將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區崎溝橋長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔爭取1.68億元整頓河道，將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市神岡區崎溝橋橋面長16.5公尺、寬8公尺，軟埤仔溪河道寬25公尺，長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔今會勘，爭取1.68億元整頓河道並將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺，工程分2期進行，第一期工程預計今年9月施作，明年底完工。

在地農民林龍三的農地及養鵝場就在崎溝橋旁，每次大雨來，軟埤仔溪溢堤淹過崎溝橋，淹沒農田及養鵝場，曾經最多1000多隻鴨、鵝被沖掉，損失慘重；在地居民擔憂，只要下雨就擔心河水潰堤，半夜睡得不安穩。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今與水利署第三河川局、水利局進行會勘。楊瓊瓔指出，每逢大雨軟埤仔溪下游來不及排水，導致水患，附近農民不堪其擾，她爭取水利署編列1.68億元進行軟埤仔溪中下游一期、二期整治工程，整治總長度約2651公尺。

第三河川局局長張稚煇指出，軟埤仔溪為豐原及神岡重要河川排水，扮演兩區域河川分洪功能，下游因長期失修造成神岡區圳前、圳堵、新庄地區淹水危害隱憂；第一期工程經費總計4967萬元，預定今年9月進場施工，明年12月完工。

水利局總工程司連昭榮說，下游第一期整治工程，整治長度約300公尺，改建崎溝橋長從16.5公尺增為26.8公尺、寬從8公尺增為10公尺，增加穩固度。

完工後，下游圳前里崎溝橋附近可達25年洪水不溢堤，改善鄰近地區的交通安全與便利性。

台中市神岡區崎溝橋長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔爭取1.68億元整頓河道，將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區崎溝橋長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔爭取1.68億元整頓河道，將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區崎溝橋長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔爭取1.68億元整頓河道，將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區崎溝橋長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失慘重。立委楊瓊瓔爭取1.68億元整頓河道，將舊橋拓長為26.8公尺、寬10公尺。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔

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