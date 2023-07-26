南投爭18億穆斯林旅客 兩措施讓馬國業者喊貼心

新冠疫情管制逐步解除，南投縣重振觀光，瞄準有18億人口的穆斯林市場，今天邀請馬來西亞旅遊業者到日月潭、九族文化村踩點，業者驚喜南投許多景點設有穆斯林祈禱室和穆斯林友善餐食相當貼心，可望成為馬國遊客喜愛的熱門地點。

20多名馬來西亞觀光業者今天到南投踩點，坐船遊湖吸引日月潭湖光山色，和九族文化村的原住民文化，對日月潭發展水陸空的旅遊方式，業者覺得很有特色。

南投縣長許淑華說，疫情逐步解除管制，縣府也加強國外觀光市場開發，已派人到韓國、日本旅遊展，8月也要到新加坡參加秋季旅展，讓國際旅客儘早恢復到疫前水準。

穆斯林是重點開發旅遊市場，縣內包括九族文化村、台一楓樺卉館、雲品酒店、涵碧樓酒店、福美大飯店、貓頭鷹旅店、猴子漫步民宿、赤腳精靈景觀餐廳、溪頭米堤大飯店及黑爵士民宿等，都提供清真認證或穆斯林友善餐廳及住宿服務。

馬來西亞達信旅遊高級營運林麗玲說，馬國有6成穆斯林人口，和台灣有超過6家航空公司固定航線，航程又僅4.5小時，台灣物價相較於日韓更接近馬國消費水準，爭取馬國穆斯林旅遊市場擁有絕佳利基。

她看到，南投許多景點設有穆斯林祈禱室，提供穆斯林認證或穆斯林友善餐食，業者對於穆斯林遊客相當友善，讓業者更願意帶更多遊客到南投旅遊。穆斯林遊客多為非華語母語人士，她建議景點增加更多雙語指標、菜單或是多語語音導覽服務，讓穆斯林旅客遊南投。