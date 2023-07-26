校園性平調查小組是否開放列席？中市藍綠議員攻防

國內掀「#MeToo」風暴，校園也屢爆性平事件，台中市議會重啟校園性平事件調查小組，今日召開第一次會議，將針對4案校園性平事件，檢視教育局處理流程是否有缺失。不過，依據性騷擾防治準則第16條規定，為保護當事人隱私，性騷擾事件調查應不公開，會中是否開放民間團體列席參與，引起藍、綠議員攻防，綠營議員贊同開放；藍營議員則反駁為保護當事人隱私，不應開放。

調查小組召集人李中最後裁示，將請市府法制局與議會法制人員研議商討後，於8月25日下次會議中討論是否開放團體與媒體列席，而且不論是否開放，法制局都需在會中說明清楚原因。

台中市議會校園性平事件調查小組今日召開第一次會議，將陸續討論國中資優班女學生遭黃姓教師性侵案、楊姓名師涉在學校及補習班長期猥褻女學生、私小曾姓訓導主任對女學生性騷，以及某高中主任教官涉性騷、性羞辱女學生等4案校園性平案件，檢視教育局相關事件處理流程能否確實保護受害人。

不過，依據性騷擾防治準則第16條規定，「性騷擾事件之調查，應以不公開方式為之，並保護當人之隱私及其他人格法益」。調查小組會議是否開放民間團體及媒體列席旁聽，今日引發藍綠議員攻防。

民進黨議員黃守達表示，校園性平事件調查小組主要討論性平案件行政與程序等爭議，像是未按照SOP處理、未向受害者提供調查報告等，教育局應說明清楚，不會公開案件內容及當事人隱私，認為應開放民間團體及媒體列席參與。

綠營議員張家銨、王立任說，投訴人申請案件中，遇到最大困難就是程序問題，小組討論不是針對個案內容，不涉及到案件內容與隱私，而是針對市府處理作法不積極，因此不牽涉第16條規定。

不過，藍營議員張彥彤、張瀞分持反對意見，張彥彤說，性平事件處理不當反造成二度傷害，子法也不能碰撞母法；張瀞分更說，市府調查校園性平案件要依法處理，除要保護受害人，也要按照程序，很多法條都依據中央法令，市府處理太慢，議員可以要求處理快一點，「但當議員沒這麼偉大」，也要謹守本分，不要引發爭議，最後公親變事主。

無黨籍議員陳廷秀也反對說，如任何團體都申請要來列席旁聽，到底怎麼定位？應該要有行政概念，教育局要對議會說明及負責，不須假借外力來究責。