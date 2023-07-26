南投農民上課了！縣府砸1500萬助農 更在科大設學院

南投以農立縣，但農民高齡化，為吸引青年投入農業，協助農民提升田間專業職能，縣府今年編列1500萬元青農發展基金助農，並與南開科大合作開設「食農教育推廣暨職人學院」，今掛牌成立，盼強化農業行銷，發展具亮點的食農教育。

縣府指出，農業人力嚴重老化，縣長許淑華上任即以「科技農業．青農回投」為發展施政主軸，並編列1500萬元預算作為青農發展基金，除了開設在地農產品直銷站、青農市集或於休息站等實體通路設置南投專區外，更與大學端合作辦學。

有鑑於食農教育近年漸受重視，縣府盼整合學校、社區、農會、農業團體及業者等相關單位，建置食農教育推廣及專業人員培訓的基地，為此與在地的南開科技大學合作，於該校成立「南投縣食農教育推廣暨職人學院」，並於今天掛牌成立。

副縣長王瑞德說，農民透過學院課程能提升田間經營、栽培管理等專業知識，同時培養第二專長，學習利用數位廣告、社群行銷等網路銷售模式，更將農業結合二、三級產業，提升農業附加價值，甚至創造品牌，進而鼓勵青年返鄉投入農業。

南開科大則表示，該校長期助力在地農業，以百香果為例，除導入「嘖嘖募資」幫農民賣鮮果，更研製啤酒、醋飲、義式冰淇淋、果皮蜜餞及果殼寵物飼料等多元產品，更以工輔農爭取經費研發百香果AI辨識選果機，指導進行AI模組訓練。