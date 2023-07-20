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學者：長期而言敬老卡應退場 把公帑花在刀口上

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導

台中市友善高齡，敬老愛心卡使用範圍不斷擴充，隨著老年人口增加，財務負擔加重。學者表示，敬老卡不排富，屬於公共服務性質，短期內財政尚可負擔，但長期而言應整合長照服務、身障福利等，避免財政惡化，落實銀髮族需求。

台中市老年人口逐漸增加，從2019年6月35.1萬、占總人口比11.49%，到2021年6月已達39.4萬、13.97%，今年6月增加到43.6萬人、15.38%；台中老年人口超過14%，已經正式跨入了高齡社會。

從2021年迄今，每年敬老卡預算編列7.6億元，但2021年支出近4.9億、2022年支出6億餘元，今年使用情形大增，推估7.6億元預算恐怕不夠，隨著老年人口增加、長者活躍，預算恐逐年攀升。

弘光科大醫療健康學院院長林佳靜指出，敬老卡沒有排富條款，屬於公共服務性質，應該定期盤點資源與需求，例如客運應評估路線是否符合需要，合約計程車數量是否足夠、會不會叫不到車等。

林佳靜說，敬老卡使用量攀升，代表活躍長者的政策成功，但財務負擔會增加，主政者應審慎評估；短期內不至於拖垮財政，但長期而言敬老卡應退場，將相關預算整合長照服務、身障福利等，甚至導入市場機制，把公帑花在刀口上，可帶來更好效益。

不過，藍綠議員都肯定敬老卡帶動長者活躍，紛紛呼籲加碼擴充，讓敬老卡更好用。多數議員都爭取敬老卡搭台鐵，本月已經上路，有人建議刷卡搭計程車應從85元提高到100元、甚至200元；另有議員建議除補助交通、醫療、運動，應增加社教場館的使用。

老年人口 議員 計程車

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