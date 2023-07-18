沒守住登革熱淨土 南投縣出現第一例境外移入病例

南部登革熱疫情持續升溫，中部亦有確定病例出現，南投縣原本仍是一片淨土，但衛福部截至7月17日止，公布縣內的第一起的登革熱病例已出現，南投衛生局表示，雖中央通報這一病例雖是境外移入，但縣府隨即成立，登革熱防治中心，針對登革熱防治全民總動員。

南投衛生局指出，根據衛福部疾管署資料統計，國內登革熱共計451例，其中本土病例383例，目前以台南市340例最多，其次是雲林、高雄，台中市也有13例之多，但截至昨天為止，彰化及南投縣也各有1例。

南投縣政府擔心疫情擴散，立刻成立登革熱防治中心，召集各局處及各公所共同防治登革熱，要求各鄉鎮依高風險場域加強「巡、倒、清、刷」落實容器減量及清除孳生源，以即時控制傳染病的擴散；副縣長王瑞德表示，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生，必須迅速因應疫災達到防治之目的。