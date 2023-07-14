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高溫炎熱防水果過熟 金蜜芒果套袋還要「穿衣服」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉農會邀請專家學者評鑑金蜜芒果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉農會邀請專家學者評鑑金蜜芒果。記者簡慧珍／攝影

今天上半年無風災、雨災，各種夏季水果豐收，金蜜芒果產量較往年多一倍以上，全台最大產地彰化縣今天舉辦優質金蜜芒果評鑑，整體品質優異，但評審發現部分果實單側日照過度，變成一半過熟、一半略青澀的「陰陽果」，將建議農民給芒果套開口式紙袋防曬

全台芒果種植面積上萬公頃，金蜜芒果僅50多公頃，彰化縣埔心鄉就占約50公頃，去年氣候異常歉收，今年高度反差，以身作則種植金蜜芒果的埔心鄉農會總幹事張旗聞採收逾1萬公斤，比往年平均4千公斤多年1.5倍，其他農民也是大豐收。

去年歉收，40多組報名，今年豐收限50組參賽，埔心鄉農會今天邀請中區農業改良場副研究員陳盟松、縣政府農業處農務科長黃松欽、屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系教授高德錚等人，從外觀、重量、風味和儀器檢測糖度評分，下午成績揭曉，凃秀盆獲冠軍，蔡鳴忠、黃月惠獲季軍，羅福村、鐘乾魁、黃銘堂得到銅牌，另有4名農民得到優勝。

高德錚說，今年高溫炎熱，水果的甜度和酸度都達標，也因為很熱，農民格外需要費心照顧水果，例如芒果往往只照單側陽光，照到部分的高熱過熟，另一側沒充足日照，果肉略青澀，農民不可能讓芒果旋轉接受日曬，已經套袋的芒果必須再套上喇叭口紙袋，像穿斗篷一樣防曬，避免單側日照過量。

埔心鄉農會今年仍保價收購，按照等級分為每公斤收購價80元、120元、200元，賣相較差的次級品每公斤收購買30元，製作果乾、餅乾等芒果附加產品。此外，彰化縣農產行銷協會、魔菇部落、百大果菜生產合作社，本月16日在魔菇部落共同主辦埔心鄉芒果產業促銷活動，有千人免費品嘗芒果冰等公益市集活動。

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