彰化再繪中興莊 學童繪本轉化牆面裝置追憶眷村年華

彰縣府與彰師大美術系合作，在中興莊青創基地展覽6件藝術作品，其中「再繪中興莊」以小學生繪製在地圖像為主軸，將繪本轉化為視覺元素裝置牆面，帶出中興莊和中山國小過往眷村年華。

彰化縣政府文化局今天發布新聞稿指出，為讓更多民眾了解青創基地中興莊在地文化之美，縣府邀請國立彰化師範大學美術系師生，辦理中興莊藝術介入空間計畫，由美術系師生創作6件和中興莊相關藝術作品展出，展期到今年12月底止。

文化局表示，這6件作品以「時間軸」為主題，以中興莊為場域，依據空間所保留的記憶線索，進行藝術介入，引領大家探索及體驗中興莊歷史風情。

文化局指出，其中作品「再繪中興莊」由彰師大美術系與中興莊附近的中山國小共同創作，美術系學生以中山國小學生繪製的在地圖像為主軸，將繪本內容轉化為視覺元素，裝置在中興莊牆面上，述說中興莊與中山國小過往生活點滴與人文歷史。

除作品「再繪中興莊」外，另件作品「時牆」透過拍攝手法，將眷村遺物封存在壓克力磚中，並以堆砌填補現場牆壁殘缺部分，透明磚凍結歷史痕跡，用情感與記憶縫補空間殘缺。

根據國家文化資產網資料，彰化中興莊為為彰化市內少數保存完整眷村，位在八卦山麓，初期住戶約有110戶，第1代居民都為來自山東青島保安旅的官兵及眷屬，民國99年登錄為歷史建築，110年修正登錄為聚落建築群，縣府為活化文化資產，將中興莊設為青創基地，徵選青年品牌進駐。