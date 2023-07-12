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影／盧秀燕送「市民限定」役男迷彩電子表超搶手 女生也想要
台中市役男入伍時，市府民政局都會挑選各種適合役男攜帶入營的用品，最近滿意度最高的是「迷彩電子表」，連外縣市役男都在市長盧秀燕臉書留言「可以要一只嗎？」，但民政局表示「市民限定的福利」，只能說抱歉。
民政局提供給台中市役男的隨身物品，例如IC電話卡、交通電子票證或盥洗包等，針對已入營役男進行滿意度問卷調查，其中以「電子表」品項廣獲好評。
市長盧秀燕臉書有不少人留言，又在抗議只有役男才有，「女生也有服役的」、「退役的可以有電子表嗎？」，還有粉絲留言問「表帶壞了哪裡修？」民政局第一時間回應，很貼心。
台中市長盧秀燕說，只要役男戴上市府訂製的迷彩電子表，就知道是台中市民，「很好相認」。役男也表示，很多東西不能帶在身上，電子表可以設定鬧鐘，好看又很實用。
市府2019年挑選電子表，強化軍事迷彩意象，並區分陸、海、空三軍種，挑選三款不同迷彩花色電子表，希望役男守時，適應部隊生活，建立好習慣。每年贈送入營役男的電子表數量約1萬2000只。
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