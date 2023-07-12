快訊

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享耆壽94歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盧秀燕送「市民限定」役男迷彩電子表超搶手 女生也想要

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，只要看到戴迷彩電子表，就知道這是來自台中的役男。圖／取自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕說，只要看到戴迷彩電子表，就知道這是來自台中的役男。圖／取自盧秀燕臉書

台中市役男入伍時，市府民政局都會挑選各種適合役男攜帶入營的用品，最近滿意度最高的是「迷彩電子表」，連外縣市役男都在市長盧秀燕臉書留言「可以要一只嗎？」，但民政局表示「市民限定的福利」，只能說抱歉。

民政局提供給台中市役男的隨身物品，例如IC電話卡、交通電子票證或盥洗包等，針對已入營役男進行滿意度問卷調查，其中以「電子表」品項廣獲好評。

市長盧秀燕臉書有不少人留言，又在抗議只有役男才有，「女生也有服役的」、「退役的可以有電子表嗎？」，還有粉絲留言問「表帶壞了哪裡修？」民政局第一時間回應，很貼心。

台中市長盧秀燕說，只要役男戴上市府訂製的迷彩電子表，就知道是台中市民，「很好相認」。役男也表示，很多東西不能帶在身上，電子表可以設定鬧鐘，好看又很實用。

市府2019年挑選電子表，強化軍事迷彩意象，並區分陸、海、空三軍種，挑選三款不同迷彩花色電子表，希望役男守時，適應部隊生活，建立好習慣。每年贈送入營役男的電子表數量約1萬2000只。

台中市的役男表示迷彩電子表可以設鬧鐘，很好用。圖／取自盧秀燕臉書
台中市的役男表示迷彩電子表可以設鬧鐘，很好用。圖／取自盧秀燕臉書

役男 盧秀燕

相關新聞

影／救生員上班開2機忙追劇 被質疑怒嗆：我還開3台看

天氣炎熱，不少民眾游泳消暑，但有家長抱怨，帶孩子去南投草屯某游泳池游泳，救生員沒在泳池旁警戒，而是用手機、平板同時追劇，...

南投擬斥資3652萬元 重建埔里地政所舊宿舍

南投埔里地政事務所職務宿舍空間陳舊，住宿環境欠佳，地方盼有效活化利用，縣長許淑華今會勘，認為建築物老舊，且周邊環境窳陋已...

影／盧秀燕送「市民限定」役男迷彩電子表超搶手 女生也想要

台中市役男入伍時，市府民政局都會挑選各種適合役男攜帶入營的用品，最近滿意度最高的是「迷彩電子表」，連外縣市役男都在市長盧...

身障車格後空間不足 難開車後廂取物惹怨 中市府諾改善

身障人士因輔具所需空間較大，駕車時大多放置於後車廂，台中有民眾指出，部分身障停車格緊鄰其他車格，導致停妥後無法開啟後廂，...

夢幻露營地點暫停營業 溪頭露營區整修招標廠商競爭激烈

國內露營活動方興未艾，溪頭自然教育園區是露營首選，但今年2月暫停營業，重新整修營地設施且將委外經營，吸引10家業者競爭。...

台中9位里長伯服務好口碑 地方肯定獲內政部表揚「特優里長」

台中市共有9位里長獲內政部表揚「特優里（村）長」，東區東勢里長張財良服務逾33年9連霸，長期推動長者農園，活化社區空間，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦