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彰化縣65到70歲長者 可接種縣購13價肺炎鏈球菌疫苗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府提供1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，補助65歲到70歲的長者接種。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府提供1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，補助65歲到70歲的長者接種。記者劉明岩／攝影

目前5歲以下幼兒及71歲以上的長輩，中央有公費提供施打肺炎鏈球菌疫苗，彰化縣長王惠美今天宣布，彰化縣提供1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，再加碼補助65歲到70歲的長者接種，從明天（13日）中午起，可以用網路預約，7月24日起，在全縣138家醫療院所及地方衛生所開始接種服務。

王惠美今天在和美鎮衛生所宣布這個消息，與彰化縣醫師公會理事長廖慶龍、診所協會理事長吳祥富及秀傳紀念醫院感染科主任劉克森，共同呼籲長者接種肺炎鏈球菌疫苗。

王惠美說，為了保護縣內長者，這次彰化縣開放65到70歲的長輩可以施打13價肺炎鏈球菌疫苗，另外，不只是65到70歲的長者要照顧，5歲以下的幼兒及71歲以上的長輩，中央也有公費提供施打肺炎鏈球菌疫苗，有需要鄉親也可以到合約醫療院所施打。

秀傳紀念醫院感染科主任劉克森表示，他每天在醫院看到很多鄉親得到肺炎轉而變成重症到加護病房，最後上天堂，值得大家來重視，尤其肺炎鏈球菌非常凶猛，因為它會跑到腦中、血液中，引發敗血症，特別是5歲以下以及65歲以上的人最容易感染，如身上又有糖尿病、高血壓、癌症化療、吃類固醇、肺部有慢性肺部疾病的人，得到的機率更高，打疫苗就是最重要的預防手段。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，縣府加碼升級13價肺炎鏈球菌疫苗，保護長者的健康，醫師公會也會持續推廣，讓縣內民眾疫苗接種率提高。

彰化縣診所協會理事長吳祥富表示，以前中央是補助23價肺炎鏈球菌疫苗，這次縣長在議會的支持下，不惜重資投入了1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，提供給65歲以上到70歲的長者使用，鄉親一定要把握。

衛生局指出，為分流接種，衛生局規劃自7月13日中午12點起，開放「彰化疫苗接種預約e點通」提供符合縣購公費接種對象網路預約，並在7月24日起，由138家合約醫療院所及衛生所提供接種服務，若不方便使用網路預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務。

彰化縣衛生局提醒，符合13價肺炎鏈球菌疫苗縣購公費接種的長者，須攜帶身分證及健保卡至合約醫療院所或衛生所接種疫苗，接種服務至疫苗用完為止。提供服務的合約醫療院所名冊，可至衛生局網站/衛生資源/防疫類項下查詢。

彰化縣政府提供1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，補助65歲到70歲的長者接種。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府提供1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，補助65歲到70歲的長者接種。記者劉明岩／攝影

疫苗 衛生所 衛生局

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