亞大豐原蓋醫院需才2千人 補台中山線醫療與長照資源

亞洲大學獲台中市政府遴選，取得「豐富園區」地上權，將興建醫院、長照機構、及公托大樓，另設生技、健康產學中心。創辦人蔡長海說，預計2028年完工，營運後需才2千人，不僅擴大亞大學生實習、就業場域，讓學生畢業即畢業，也為亞大永續發展更邁向前一大步。

為強化豐原、東勢、后里、潭子等地區的醫療資源及全齡健康照護品質，台中市政府在豐原區中正路與豐原大道交叉口規畫設置「豐富園區」，以補足山線醫療與長照資源缺口，提升民眾就醫便利性，日前由亞洲大學遴選得標。

校長蔡進發說，亞大創校22年，附屬醫院8年前在霧峰落成營運，已是服務優質的地區教學醫院。「亞洲大學豐富健康產業園區」上月經市府核定，總投資55億元，將興建亞大附設豐原醫院，有病床530床，以及長照機構230床，以及公托大樓，並附設生技與健康產學中心，預計需要相關人才兩千人。

另外，亞大上個月也成立全國第4家、私大第1家的獸醫教學醫院，並對外營運，都將提供亞大全校6個學院學生實習、就業。

中國醫藥大學與亞洲大學兩校獲教育部通過聯結為「中亞聯大」系統大學，兩校目前有醫院、及附屬醫療體系，和衍生企業22家。今年中醫大又興建台中市老人復健綜合醫院和2家長照機構，共1千2百床，3年後啟用需才3千人，也為「中亞聯大」兩校學生安排好職場之路。