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南投原民山林共管又一處 信義鄉濁水溪線共管會今成立
南投林管處繼將狩獵類型納入傳統文化之一環，上周協助成立信義鄉濁水溪線布農族獵人協會以來，面對山林開放造成原民地區的車潮及人潮日漸增加，今天再成立「信義鄉濁水溪線」共管會，這是成立賽德克族四村共管會後，第2個原住民族的共管會，解決原民鄉區域生態保護、旅遊觀光發展及山林資源管理等問題。
南投林管處指出，2019年山林開放，簡化管理後，雖符合多數想親近山林民眾的需求，但進入信義鄉丹大地區的車潮及人潮日漸增加，影響布農族人傳統祖居地及野生動物棲息地，困擾著部落族人的問題接踵而來，上周先將「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化，本周再和雙龍、地利、人和及潭南等四村布農族族人與南投林區管理處成立「信義鄉濁水溪線」原住民族共管會。
信義鄉濁水溪線布農族與南投林管處為解決丹大區域生態保護、旅遊觀光發展、及山林資源管理等議題，不僅推舉信義鄉長全志堅擔任共同召集人，並遴聘19名委員攜手共管山林，由處長李政賢頒發聘書。
全志堅表示，謝謝林管單位基於對原住民族權益的承認和尊重，目的在於保護生態環境和促進發展的同時，確保原住民族的參與和利益得到充分考慮，未來將針對丹大聯外道路部分，將結合部落維護環境，及勸導遊客勿破壞環境及侵擾山區家屋等，後續再與部落研商管理政策，藉以達到總量管制。
處長李政賢表示，林務局自2006年起和鄒族成立第1個原住民族資源共管會後，各林區管理處皆陸續與當地原民部落成立共管會，今年4月間南投林管處先成立「賽德克族春陽、精英、都達及德鹿谷四村」共管會後，7月11日再成立「信義鄉濁水溪線」共管會，這是南投處第2個原住民族共管會。
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