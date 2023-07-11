快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投原民山林共管又一處 信義鄉濁水溪線共管會今成立

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
2019年山林開放簡化管理後，進入信義鄉丹大地區的車潮及人潮日漸增加，林管單位將與共管會協同管處。圖／南投縣消防局提供
2019年山林開放簡化管理後，進入信義鄉丹大地區的車潮及人潮日漸增加，林管單位將與共管會協同管處。圖／南投縣消防局提供

南投林管處繼將狩獵類型納入傳統文化之一環，上周協助成立信義鄉濁水溪布農族獵人協會以來，面對山林開放造成原民地區的車潮及人潮日漸增加，今天再成立「信義鄉濁水溪線」共管會，這是成立賽德克族四村共管會後，第2個原住民族的共管會，解決原民鄉區域生態保護、旅遊觀光發展及山林資源管理等問題。

南投林管處指出，2019年山林開放，簡化管理後，雖符合多數想親近山林民眾的需求，但進入信義鄉丹大地區的車潮及人潮日漸增加，影響布農族人傳統祖居地及野生動物棲息地，困擾著部落族人的問題接踵而來，上周先將「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化，本周再和雙龍、地利、人和及潭南等四村布農族族人與南投林區管理處成立「信義鄉濁水溪線」原住民族共管會。

信義鄉濁水溪線布農族與南投林管處為解決丹大區域生態保護、旅遊觀光發展、及山林資源管理等議題，不僅推舉信義鄉長全志堅擔任共同召集人，並遴聘19名委員攜手共管山林，由處長李政賢頒發聘書。

全志堅表示，謝謝林管單位基於對原住民族權益的承認和尊重，目的在於保護生態環境和促進發展的同時，確保原住民族的參與和利益得到充分考慮，未來將針對丹大聯外道路部分，將結合部落維護環境，及勸導遊客勿破壞環境及侵擾山區家屋等，後續再與部落研商管理政策，藉以達到總量管制。

處長李政賢表示，林務局自2006年起和鄒族成立第1個原住民族資源共管會後，各林區管理處皆陸續與當地原民部落成立共管會，今年4月間南投林管處先成立「賽德克族春陽、精英、都達及德鹿谷四村」共管會後，7月11日再成立「信義鄉濁水溪線」共管會，這是南投處第2個原住民族共管會。

信義鄉濁水溪線原住民族共管會今成立，南投林管處遴聘19名委員攜手共管，圖／南投林管處提供
信義鄉濁水溪線原住民族共管會今成立，南投林管處遴聘19名委員攜手共管，圖／南投林管處提供
信義鄉濁水溪線原住民族共管會今成立，推舉信義鄉長全志堅（中紅衣）擔任共同召集人，南投林管處並遴聘19名委員攜手共管，圖／南投林管處提供
信義鄉濁水溪線原住民族共管會今成立，推舉信義鄉長全志堅（中紅衣）擔任共同召集人，南投林管處並遴聘19名委員攜手共管，圖／南投林管處提供

南投 原住民 濁水溪 布農族

延伸閱讀

南投埔里可怕垃圾山 堆在清潔隊辦公室旁飄惡臭

「原民好物 LiMA So Good」市集　7/11～23於SOGO復興館登場，集結超過50家原民品牌進駐

老是酒駕學不乖 南投男3個月被逮3次遭重判

原民文健站長者延壽2歲 原民會主委：再增22處文健站

相關新聞

台中港日治建築副首長宿舍修復完工 成港區亮點

台中港一棟日治時期建築副首長宿舍，木構建築外觀保存完整，有濃厚日式風情，這棟建築有近80年歷史，台中港務分公司編列454...

登革熱跨過濁水溪！首到台南 中市現首例本土登革熱

台中市沙鹿區一名20歲男子日前登革熱快篩陽性，經送中央檢驗，今結果出爐，為台中市首例本土登革熱確定個案，因潛伏期間曾在台...

台中25年鐵刀木染褐根病倒塌 遭砸毀4車市府將協助國賠

台中南屯今天中午驚傳路樹倒塌事件，一棵鐵刀木橫躺在路上，砸上路過的4輛小客車，幸無行人、機車路過，未傳人員傷亡；中市建設...

中油彰化中山路站前又車禍 工務段將抹去內側網狀線

本報披露台灣中油彰化中山路站前，因網狀線緊貼雙黃實線，很多駕駛人無法辨識雙黃實線，仍穿越中山路，除被警方告發外，也常發生...

南投原民山林共管又一處 信義鄉濁水溪線共管會今成立

南投林管處繼將狩獵類型納入傳統文化之一環，上周協助成立信義鄉濁水溪線布農族獵人協會以來，面對山林開放造成原民地區的車潮及...

汽機車噪音過大被告發 台中4萬人等接通知受檢

汽機車噪音擾人，台中市執行靜城專案，環保局今年至今已收到警方告發案件達4萬件，據環保局人員說，即使警方限於沒有噪音檢測器...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦