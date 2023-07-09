快訊

柯文哲自爆想在北流辦演唱會 「世態炎涼被人家擋下」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣溫太高！彰縣員林路標竟融了 有人開車握排檔桿還被燙傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
天氣炎熱，彰化縣員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化。圖／民眾提供
天氣炎熱，彰化縣員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化。圖／民眾提供

這兩天相當炎熱，許多民眾到戶外都覺得好像被「曬人乾」，彰化縣員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化，原來是貼在鐵板路標上的塑膠膜疑被曬融了，讓居民嘆為觀止，還有民眾握車子排檔桿時被燙傷。

彰化縣議員曹嘉豪說，今天有民眾跟他反映，員林市忠孝里一塊路標被曬到「融了」，他趕緊去了解，發現標示忠孝里的路牌可能是因最近天氣高溫，上面的路標塑膠膜疑似被曬融，乍看之下，很像整個路標融化變形。

曹嘉豪說，天氣熱不只路標融了，有朋友還傳照片說，不小心握到被曬到高溫的車子排擋桿，竟被燙傷，他提醒大家，最近高溫，除了出門一定要戴帽子、撐傘、戴袖套等，做好防曬，有時車子停放在烈日下幾小時後，進入車內，也要小心排檔桿有沒有過燙，車子通風後再開車，以免被燙到或熱到。

天氣炎熱，縣議員曹嘉豪說，員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化。圖／民眾提供
天氣炎熱，縣議員曹嘉豪說，員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化。圖／民眾提供
天氣炎熱，有民眾不小心握到被曬到高溫的車子排擋桿，竟被燙傷。圖／曹嘉豪提供
天氣炎熱，有民眾不小心握到被曬到高溫的車子排擋桿，竟被燙傷。圖／曹嘉豪提供
天氣炎熱，有民眾不小心握到被曬到高溫的車子排擋桿，竟被燙傷。圖／曹嘉豪提供
天氣炎熱，有民眾不小心握到被曬到高溫的車子排擋桿，竟被燙傷。圖／曹嘉豪提供

高溫 員林 防曬

延伸閱讀

氣候變遷影響蜂蜜產量 彰化推得獎「龍爺蜜」創造口碑

彰化員林首座共融式公園 網路票選命名：兔馬鹿公園 遊具很多元

104歲助產士辭世接生5千嬰兒 東勢開雜貨店成登山路標

這廠牌智慧手表經NCC認證！如今爆炸自燃害男童燙傷 NCC說話了

相關新聞

影／NONO爆性騷後神隱 朱海君扛家計今現身壓軸開唱

藝人NONO（陳宣裕）遭指控性騷擾甚至性侵後神隱，其妻子朱海君也遭質疑知情，而她今到南投客家文化節「靚靚草地音樂會」壓軸...

氣溫太高！彰縣員林路標竟融了 有人開車握排檔桿還被燙傷

這兩天相當炎熱，許多民眾到戶外都覺得好像被「曬人乾」，彰化縣員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化，原來是貼在鐵板路標上的塑...

氣候變遷影響蜂蜜產量 彰化推得獎「龍爺蜜」創造口碑

彰化縣員林市農會今天下午在員林市圓林園生態公園舉辦彰化縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑發表會，員林市農會希望透過評鑑打出「龍爺覓好...

台中放送局活化不足？ 市議員建議打造「北區文化廊道」

台中放送局2005完成修復，目前以舉辦展覽、市集、講座等活動為主要功能。但市議員陳俞融指出，這些活動沒有與周遭歷史文化建...

電撈防治日月潭魚虎球！南投縣府首日開電捕獲千尾後 5天業績竟掛蛋

日月潭遭魚虎入侵，7月進入繁殖期，幼魚集結成群獵食，魚虎球現蹤。南投農業處啟動電撈防治，4日首度開電捕獲2100尾，但5...

「我家的兩岸故事」巡展 胡志強保留孫立人故居特有感

台中市前市長胡志強今天參觀「我家的兩岸故事」巡展，前市府團隊多人陪同，提到當年市長任內， 孫立人故居將被拆除，家人請他幫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦