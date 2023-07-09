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氣溫太高！彰縣員林路標竟融了 有人開車握排檔桿還被燙傷
這兩天相當炎熱，許多民眾到戶外都覺得好像被「曬人乾」，彰化縣員林市忠孝里一塊路標也像被曬到融化，原來是貼在鐵板路標上的塑膠膜疑被曬融了，讓居民嘆為觀止，還有民眾握車子排檔桿時被燙傷。
彰化縣議員曹嘉豪說，今天有民眾跟他反映，員林市忠孝里一塊路標被曬到「融了」，他趕緊去了解，發現標示忠孝里的路牌可能是因最近天氣高溫，上面的路標塑膠膜疑似被曬融，乍看之下，很像整個路標融化變形。
曹嘉豪說，天氣熱不只路標融了，有朋友還傳照片說，不小心握到被曬到高溫的車子排擋桿，竟被燙傷，他提醒大家，最近高溫，除了出門一定要戴帽子、撐傘、戴袖套等，做好防曬，有時車子停放在烈日下幾小時後，進入車內，也要小心排檔桿有沒有過燙，車子通風後再開車，以免被燙到或熱到。
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