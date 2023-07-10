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中油彰化中山站標線不清易被開單 民眾抱怨搶錢

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府旁的台灣中油彰化中山路站，出口前臨的彰化市中山路劃設有網狀線、雙黃實線，駕駛人無法辨識雙黃實線，穿越時常被警方攔下告發。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府旁的台灣中油彰化中山路站，出口前臨的彰化市中山路劃設有網狀線、雙黃實線，駕駛人無法辨識雙黃實線，穿越時常被警方攔下告發。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府旁的台灣中油彰化中山路站，出口前臨彰化市中山路劃設有網狀線、雙黃實線，駕駛人未能辨識雙黃實線，在穿越時，常被守株待兔的員警攔下告發，單是6月就有88件，駕駛人批評設「道路陷阱」搶錢。中油對於顧客被罰很無奈，公路總局表示會研議處理。

中油彰化中山站位於華山路與南郭路之間，除與縣府相鄰外，對面是縣農會大樓及郵局，車流量極大，前往加油的車輛十分可觀，車輛進出加油站，或是穿越中山路，常造成交通打結，甚至發生車禍。

約半年前，經公路總局彰化工務段、警方及民代、中油人員會勘後，除網狀線外，再畫設雙黃實線禁止穿越，出加油站的車輛必須到下個路口再轉，從中山路南下車輛也不得左轉進入加油。

不過，因網狀線連著雙黃線，讓駕駛人無法辨識，往往穿越後，被警方告發，每個月都約百件，上月也有88件，依道路交通管理處罰條例，跨越雙黃線可處600元到1800元，駕駛人批評是設「道路陷阱」搶錢。

警方表示，經駕駛人反映後，經再度會勘，建議中油在加油站出口，設置告示牌提醒駕駛人勿穿越馬路，以免吃上罰單。但做生意的中油，至今卻未設明顯告示牌，警方依法取締違規，卻要揹黑鍋。

中油彰化中山路站表示，因標線問題讓顧客吃罰單，實在過意不去，由於中油無法在路口設大型告示，但仍有設三角錐及在咖啡廳設有告示提醒，但可能未引起駕駛人注意，希望彰化工務段能有具體解決辦法。公路總局彰化工務段段長陳禎康說，會研議改善措施。

中油 加油站 告示牌 咖啡廳

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