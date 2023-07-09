南投獵人協會 傳承狩獵傳統

原住民狩獵野生動物和法令扞格不入，南投縣布農族4部落昨成立「信義鄉濁水溪線布農族獵人協會」，透過狩獵自主管理機制，傳承狩獵技巧和觀念，也能有效管理獵場、獵槍、獵物等，保障原住民族狩獵權利、永續傳承狩獵文化。

台東縣布農族獵人王光祿2013年持獵槍上山獵捕山羌、山羊，遭法院以違反野生動物保育法等判刑3年6個月，原住民狩獵文化和動物保育形成拉鋸。據統計2004年至2018年，原住民因狩獵動物遭判決案例675件，平均每年有45件。

原住民委員會及林務局2017年6月發布解釋令，「非營利自用」狩獵類型納入傳統文化。信義鄉濁水溪線地利、雙龍、人和、潭南等4部落族人，昨成立獵人協會。

南投林管處長李政賢說，林管處支持部落落實自主管理，進行野生動物資源監測、自治自律管理及部落回報等工作，在永續利用自然資源前提下，由部落與政府共同守護自然生態資源。

布農族耆老說，狩獵是文化傳統和技藝傳承，有些年輕人未經訓練，以為狩獵就是拿槍射擊，有的射殺水鹿後，割走鹿茸將水鹿棄置，甚至有年輕人缺乏夜間辨別動物眼睛能力，誤殺族人，透過協會傳承狩獵技術。

獵人協會籌備會主席金雅惠說，狩獵是原民傳統，教育下一代狩獵意義，不僅是文化傳承，也能平衡山林生態，透過協會自治狩獵行為，妥善管理獵人，也能有效管理獵場、獵槍、獵物等。