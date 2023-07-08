創建300年 彰化縣定古蹟鹿港興安宮修復開工

彰化縣定古蹟鹿港興安宮是鹿港最早的媽祖廟之一，有300年歷史，漏水、風化導致建物受損，修復工程昨開工，預計2025年完工。彰化縣長王惠美表示，今年已斥資2億多元，修復5處古蹟與歷史建築，包含八卦山牌樓等，讓彰化的觀光更具文化色彩。

興安宮為長條型廟宇建築，保存清代傳統街屋式建築結構，廟宇夾於民宅間，單開間二進一院的建築格局，空間包含前埕、三川殿、拜亭及正殿，見證了鹿港的繁華與進步。

興安宮歷經多次地震、長期風吹雨打，壁體受潮、粉刷層風化與剝落、屋瓦漏水及白蟻危害；修復工程包含主體建築、水電、消防等工程，預估2025年初完工。

王惠美表示，鹿港興安宮創建於清康熙23年（西元1684年），縣府爭取文化部補助1125萬元、縣府配合款300萬元，興安宮自籌75萬元，近期因原物料上漲、調整傳統匠師薪資，縣府再編列152萬元投入修復。

縣府表示，今年推動5處文化資產修復，包含彰化中興莊、二林武德殿、八卦山牌樓、鹿港三山國王廟等，總經費2億4894萬元，縣府配合款1億2324萬元。

文化資產局副局長粘振裕表示，興安宮屋瓦漏水造成木材損壞，壁內受潮造成粉刷層剝落，極端氣候短時強降雨遽增，屋頂的排水工程一定要做好，希望修復完成後，廟方能好好維護，讓文化資產維持更久遠。

鹿港鎮長許志宏表示，三山國王廟、興安宮與南靖宮，都是「人群廟」，就是大陸原鄉某群人移民台灣後，興建的廟宇，像是興安宮是早期福建興化人所建，也是鹿港興化人聚會、接待同鄉處所，盼修後能風華再現。