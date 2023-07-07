社區自發協助治安有獎勵 彰化縣府再編1.3億設天眼

彰化縣22個社區代表人員今天參加「社區治安研習觀摩」活動，彰化縣長王惠美說，縣府除了每年編列守望相助隊評鑑獎勵金，鼓勵社區自發性協助維護治安，彰化縣也是六都以外唯一路口天眼鏡頭數超過1萬支的縣市，今年再編列1.3億元新建置751支，盼讓治安無死角。

彰化縣自2006年起連續16年榮獲內政部「社區治安工作評鑑」特優佳績，今天縣政府在秀水鄉水銡利廚衛生活村舉辦「社區治安研習觀摩」活動，22個獲內政部營造補助社區等上百位代表等參加，由縣長王惠美主持座談會，也頒發內政部標竿社區認證標章給花壇鄉花壇社區及埔鹽鄉廍子社區。

王惠美說，為了讓社區更有凝聚力，縣府持續辦理社區人才培育班，鼓勵社區建構自我防衛體系，每年編列獎勵金105萬元辦理社區治安專案競賽；也為獎勵表現優異的守望相助隊，每年編列守望相助隊評鑑獎勵金240萬元。彰化縣在偵查預防犯罪有不錯成績，暴力犯罪發生率也是全國最低，攔阻詐騙率及金額也是全國第一，並獲頒行政院「識詐楷模」獎項。

王惠美說，「工欲善其事、必先利其器」，她上任後全力支持警政建設及設備，建置「天眼防衛網」逾1萬610支鏡頭，今年再編列1.3億元新建置751支，要讓彰化縣治安無死角。