台中市潭子區12日徵才 釋出560個職缺 最高月薪7萬元

台中市勞工局說，迎接畢業季到來，7月12日上午10時至下午2時，將在潭子區公所6樓禮堂舉辦「富市台中 就業成功」潭子區徵才活動，邀請橋椿金屬、菱生精密、福容大飯店、蕃茄村等15家企業，提供560個職缺，最高薪資上看7萬元招募營運主管，歡迎民眾踴躍參加。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕關心企業與市民就業媒合議題，為協助企業找到好人才，助市民穩定就業，今年開發逾3萬個工作機會，且針對餐飲旅宿、傳統製造等在地企業，結合市府等相關單位合辦逾300場客製化徵才活動。

張大春說，7月12日的徵才活動，特邀15家在地優質廠商設攤及提供560個職缺，包括全球第一大鋅壓鑄製造商「橋椿金屬」、半導體知名設備廠「菱生精密」、麗寶集團「福容大飯店」等知名企業，尤其連鎖早餐店龍頭「蕃茄村」更釋出薪資上看7萬元招募營運主管；現場超過4成以上的職缺薪資上看3.8萬元，不限學經歷職缺也有近300個。

就業服務處指出，為落實台中市政府「青秀樂台中」畢業即就業政策，市府持續規劃徵才活動，並在活動現場設置「XR 實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境；另也設有「履歷健診」及「就業金安薪」等諮詢服務專區，相關資訊請至台中市就業服務處活動專頁查詢，或電洽04-25346908潭子就業服務台。