梨山水果季揭幕 可避暑品嘗甜美水果

台中市和平區梨山地區進入溫帶水果產季，正值蜜李產季，而西瓜李、黃蟬李（黃金李）及花蘿李接連採收，參山國家風景區管理處呼籲，民眾可梨山避暑吃蜜李，享受在地特色農遊。

高海拔梨山地區夏季氣溫涼爽，是夏日避暑勝地。參山處長曹忠猷今天接受中央社記者採訪，梨山地區的水梨、蜜蘋果及水蜜桃聞名國內外，溫帶水果特別甜美、風味獨特，梨山蜜李也為水果季打開序幕。不過高山各類水果產期短，要把握品嘗的機會。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，梨山果樹栽培是使用芝麻粕及各種不同有機質肥料，再加上牛奶培養液，以友善種植方式栽種出具風味又營養的水果。

羅進玉指出，西瓜李的滋味香甜多汁，不像一般李子酸，民眾接受度很高，現已經進入採收尾聲，接下來是黃蟬李及花蘿李盛產，可口又多汁，採收時間約7到10天，可上山來品嘗或以宅配採購。

參山處表示，梨山一年四季分明，風景優美，每年從6月開始到年底便進入水果產季，從6月的梨山蜜李，7、8月水蜜桃、9月世紀梨，10、11月的蜜蘋果以及11、12月的甜柿與雪梨，在地的農物產品一直受到歡迎。暑假期間是避暑旅遊處，享受高山怡人的美景外，可品嘗梨山甜美水果。