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政府補助旅客免費接駁服務 中彰7條路線出爐

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
梨山賓館等旅宿業獲補助，旅客享免費接駁。圖／參山國家風景區管理處提供
梨山賓館等旅宿業獲補助，旅客享免費接駁。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客在地接駁服務7月上路，參山國家風景區管理處首批核定中彰地區5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作，推出7條路線，免費接駁遊客從交通場站到旅宿地點。

參山處說，民眾到中彰旅遊，可在高鐵烏日站、台中火車站彰化火車站、豐原火車站、朝馬轉運站等運輸場站搭乘小客車，往返住宿地點，提升旅遊交通便利性。

處長曹忠猷說，民眾若想安排到中彰旅行，只要事先與旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務。另外參山處也持續受理新路線申請，請小客車租賃業者與旅宿業者合作申請。

首批旅宿業台中有梨山賓館、福壽山農場、惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、屋頂上的天空、武陵賓館、富野渡假村、台中港酒店、東勢林場森林渡假會館等11家。

彰化地區有鹿遊人文民宿、二鹿行館、宮后文旅、天后民宿等4家。

參山處指出，參山轄管觀光圈範圍從竹竹苗到中彰共5縣市，為了提升國內外遊客人次，同時提升旅遊品質，配合交通部觀光局的在地接駁服務政策，一方面業者可以透過免費接送的服務品質吸引更多遊客，提升服務口碑，另一方面也能夠達到整個觀光圈的觀光產業鏈串連。

新的「在地接駁服務」路線提供中彰竹竹苗小客車租賃業、旅宿業者申請，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」申請請洽參山處管理課。

火車站 溫泉 彰化

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