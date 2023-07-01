彰化芳苑荒廢雞場擬重養8萬隻 居民憂臭味抗議

芳苑鄉1處養雞場荒廢、停用多年，業者準備重新飼養7、8萬隻雞，居民不滿以後恐產生臭味，今天抗議並要求縣府勿核准。對此，縣政府表示，此處是合法舊場，將請業者多溝通。

芳苑鄉漢寶村一處養雞場停用多年，今年初有業者看中，打算在此養逾7萬隻雞，業者5月辦說明會與地方溝通，最後未能取得共識，近日業者開始整地，超過百名村民今天前往養雞場前抗議，眾人高舉「罔顧鄉民健康」、「滾蛋」、「捍衛家園，拒絕雞場」布條。

村民向媒體表示，他家就在養雞場旁邊，無法想像未來無法擺脫臭味，且他見業者整地時掩埋廢棄物，向縣府環保局檢舉竟未開罰，他非常不滿；也有居民指出，漢寶村畜牧業密度很高、養雞數量多，村民無法接受再新增，且這處養雞場位在上風處，全村恐充滿臭味。

居民表示，漢寶村養牛、養豬、雞場、鴨場共約50處，禽類總量是人口百倍，村民多年來忍受各種畜牧臭味，希望彰化縣政府落實總量管制，駁回業者申請在此養雞，或遷移場址到人煙較少處，若縣府、業者不理會居民心聲，他們已籌資搭帳篷準備在場外長期抗議。

對此，彰化縣政府農業處回應媒體詢問表示，這家養雞場屬合法舊場，不算復養，2021年申請改建採水簾密閉式養雞環境，業者承諾做好污染管控，目前已審核通過，對於地方不同聲音，請業者好好溝通，改建後開始營運應確實防制污染，以利永續經營。