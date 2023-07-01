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洗刷「行人地獄」惡名 彰化縣道跟進省道將安全升級

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣的省道重要道路行人穿越道畫導盲線，縣政府將跟進。記者簡慧珍／攝影
彰化縣的省道重要道路行人穿越道畫導盲線，縣政府將跟進。記者簡慧珍／攝影

彰化縣人車流量大的省道行人穿越道畫垂直線導盲，人車流量大的縣道沒畫，形成一縣兩制；縣政府表示，為尊重行人和兼顧身障權益，將分三等級依序畫導盲線，消除一縣兩制的現象。

聯合報日前報導彰化縣人車流量大的省道行人穿越道，最近新畫3條垂直線，民眾困惑垂直線的用意，認為跟車輛禮讓行人有關。彰化縣交通隊指出，那是省道路權單位為提高盲人交通權益所畫的導盲線，配合車輛禮讓行人政策，讓盲人走在行人穿越道中間較安全。

彰化縣很多縣道人車流量不輸省道，但行人穿越道都沒畫導盲線，視障者權益在彰化縣一縣兩制。副縣長林田富今天表示，縣政府將整合轄內道路路況，按照發生車禍的嚴重性及案數，分為前十大交安路口、前二十大交安路口、前三十大交安路口，排出優先順序畫設導盲線及加裝安全設施的路口。

林田富說，縣政府也將延伸通學步道，從交通狀況較複雜的路口排列延伸順序，通常從都市型學校做起，把通學步道延伸到社區，不僅維護學生上下學的交通安全，社區民眾接送孩子、外出購物也安全。

對於畫設導盲線、加設交通安全設施、延伸通學步道的經費，林田富表示，縣政府將盡力籌措，會盡快做到彰化縣沒有「行人地獄」，行人都安全的境地。

流量 林田富

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