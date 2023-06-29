老街鋪面維護 古意懷舊受歡迎

台中市南屯老街10年前為營造老街商圈特色，在柏油路面漆上紅漆，但遇雨易滑，且經兩年即「掉漆」須補色，無法維持原貎，南屯區公最近重鋪柏油，未再上漆，保留兩側地磚，民眾卻批評喪失老街古意；不過，台中市東勢老街抿石子及彰化鹿港老街仿紅磚鋪面，迄今仍維持原貎，讓遊客感受到懷舊的氛圍。

南屯老街又名「犁頭店街」，沿街老式建築多，最老有近200年老店，古意盎然，又鄰近國定古蹟「萬和宮」，成為台中市重要景點。但有民眾發現，南屯老街自南屯路至萬和宮段，路面重新鋪裝呈柏油原色，缺老街古意。

南屯區長林秋萬表示，南屯老街原柏油路漆上漆，曾因雨發生民眾打滑自摔案件，且約2年開始掉色，為考量後續維護及交安，以柏油材質鋪設主要行駛路面，兩側保留黃色波浪及穿山甲造型地磚，維持風貌。

反觀以美食知名的東勢老街，為營造商店街整體氛圍，路面鋪設「抿石子」，主要供行人通行，雖然偶傳輕微滑倒事故，地方民眾仍認為無須更換路面材質；區長翁培真說，工程規畫選擇磨擦係數較高的抿石子，兼顧風貌與交通安全，破損可單獨修補，暫無調整規畫。

中市建設局表示，早期為配合周邊商圈及環境，鋪設石磚路面提升市容，兼提醒車輛減速；有民眾反映該材質行車較不適，且雨天較滑，基於提升行車安全，評估變更材質為瀝青鋪面，並視地方意見逐年改善。

鹿港老街遠近馳名，每逢假日人潮更是摩肩擦踵。鹿港鎮公所建設觀光課長鄭為嘉說，鹿港老街的鋪面主要是仿石磚及仿紅磚，與周邊建物外牆有一致性，讓遊客有復古懷舊的感覺，同時有辨識度，遊客順著走，不致於迷路。

鄭為嘉說，水泥、柏油鋪面雖然比較耐用，但相對呆板，相對與老街周遭建物不搭調，鹿港老街甚少重車通行，因此既有鋪面比較不會遭破壞。