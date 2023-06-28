彰化鹿港三山國王廟 啟動修復

有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，牆壁、地坪出現裂縫，木構件遭白蟻啃蝕，縣府辦理修復工程，碰上原物料上漲及調整傳統匠師薪資，歷經5次流標後，最後以2035萬元成功發包，昨天舉辦開工儀式，預定2025年初完工。

彰化縣文化局指出，鹿港三山國王廟見證早期客家人到鹿港開創經過，特別是「三進二院」街屋建築，三川殿門面裝飾華麗，少見的雙層屋瓦、屋頂天窗為特色。

縣府表示，三川殿內的「奉憲示禁」碑，是清乾隆55年（1790年）由廣東籍監生懇請當時管轄全台的台灣兵備道在鹿港勒石示禁，證明潮州移民曾在彰化墾拓、創業的遺跡，別具特色。

縣長王惠美主持開工儀式表示，鹿港三山國王廟在1985年指定為縣定古蹟，部分建築受損，文化部文資局補助1295萬元，廟方自籌款92.5萬元，縣府配合款462.5萬元，碰上原物料上漲、傳統匠師薪資調整，前後歷經5次流標後才發包。