聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化鹿港三山國王廟 啟動修復
有280多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟，牆壁、地坪出現裂縫，木構件遭白蟻啃蝕，縣府辦理修復工程，碰上原物料上漲及調整傳統匠師薪資，歷經5次流標後，最後以2035萬元成功發包，昨天舉辦開工儀式，預定2025年初完工。
彰化縣文化局指出，鹿港三山國王廟見證早期客家人到鹿港開創經過，特別是「三進二院」街屋建築，三川殿門面裝飾華麗，少見的雙層屋瓦、屋頂天窗為特色。
縣府表示，三川殿內的「奉憲示禁」碑，是清乾隆55年（1790年）由廣東籍監生懇請當時管轄全台的台灣兵備道在鹿港勒石示禁，證明潮州移民曾在彰化墾拓、創業的遺跡，別具特色。
縣長王惠美主持開工儀式表示，鹿港三山國王廟在1985年指定為縣定古蹟，部分建築受損，文化部文資局補助1295萬元，廟方自籌款92.5萬元，縣府配合款462.5萬元，碰上原物料上漲、傳統匠師薪資調整，前後歷經5次流標後才發包。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言