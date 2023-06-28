夏遊南投 星空季、玩水節迎客

暑假本周開始，南投星空季、水里玩水節7月1日都登場。南投縣府表示，清境國小打造成星際基地，有星空遊樂園可體驗觀星；鳶峰圓頂遠端觀測天文台7月2日啟用，可用天文望遠鏡探測星空。水里鄉長葉銘豐說，玩水節引入水里溪水，有大型充氣設施與戲水區，享受清涼夏季。

合歡山2019年8月獲國際暗天協會認證通過，成為國內首座國際暗空公園，縣府提升軟硬體資源，培育觀星導覽人才，並啟用鳶峰觀星平台、鳶峰星空劇場；最新的鳶峰圓頂遠端觀測天文台7月2日啟用，可用高階天文望遠鏡探測星空。

星空季請來日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」代言，還有AI機器人陪旅客觀星，並規畫4場主題活動，首場7月1日在仁愛鄉清境國小，校園化為星際基地，還能體驗太空人變裝；7月8日在鹿谷鄉麒麟潭搭配水上步道啟用，展出知名藝術家洪易作品，並安排星空導覽。

縣府表示，7月22日在信義鄉東埔溫泉廣場舉辦星空茶席晚會，挑選在地茶葉打造星座專屬茶款，9月30日在清境舉辦中秋野餐晚會。

水里玩水節在水里親水公園舉行，7月1日至8月27日每周末開放玩水，現場引入清澈的水里溪水，還有大型水上充氣設施、水晶噴泉、戲水區等，吸引上萬名遊客來玩水。

水里鄉長葉銘豐說，玩水節入園酌收100元清潔費，折抵園內消費30元，付費入園可抽獎，大獎為switch遊戲機。