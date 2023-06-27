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二行程機車汰除補助最後一年 中市車行宣導報廢獎勵金加倍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市二行程機車汰除補助今年是最後一年，台中市環保局擴大與車行合作，今年增加宣導報廢二行程機車獎勵金由每輛500元提高至1000元車行，加速高汙染車輛汰除。圖／台中市環保局提供
台中市二行程機車汰除補助今年是最後一年，台中市環保局擴大與車行合作，今年增加宣導報廢二行程機車獎勵金由每輛500元提高至1000元車行，加速高汙染車輛汰除。圖／台中市環保局提供

台中市二行程機車汰除補助今年是最後一年，除已訂定高額的老舊車輛汰換補助外，台中市環保局擴大與機車業者合作，讓機車行更有動力向民眾宣導汰換補助，加速高汙染車輛汰除，今年增加宣導報廢二行程機車獎勵金由每輛500元提高至1000元，另宣導報廢1至3期老舊機車，每輛也可獲得獎勵金300元、4期老舊機車每輛則為100元，總獎勵金高達250萬元。

環保局長陳宏益表示，機車行與民眾生活關係密切，且據點分布廣，當民眾需要機車檢修、排氣檢測或有購買車輛需求時，皆會優先到訪車行，除網路資訊外，機車行是民眾獲知機車補助資訊最主要的消息管道之一。多數車行也提供完整服務，除車輛買賣外，並協助車主申辦老舊車輛報廢回收與申請相關補助，提高民眾淘汰老舊機車意願。

環保局指出，去年台中市辦理老舊機車宣導報廢獎勵計畫，4個月吸引超過200家車行參與，共協助汰除5497輛1至4期老舊機車及360輛二行程機車；今年疫情解封，民眾至車行機會將大幅增加，環保局藉由提高宣導報廢獎勵金，希望有更多車行踴躍參與，共同推動老舊機車汰除。

環保局提到，淘汰老舊機車宣導報廢獎勵計畫現已於「台中ㄅㄨㄅㄨ網」開放申請，受理申請期限至今年10月31日止或至總獎勵金250萬元用罄，請各車行把握機會，積極宣導汰除老舊機車，共同維護台中市空氣品質。

台中市 環保局長

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