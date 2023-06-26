台中iBike退場 民眾憂YouBike不夠騎

台中市公共自行車現有iBike1.0和YouBike2.0兩套系統，新舊系統混雜，台中市交通局宣布6月28日起1.0系統停用，全面使用2.0，但不少市民反映，部分熱門地點YouBike車輛數不夠用。目前2.0的一般車9768輛、電輔車300輛；1.0有6115輛車，目前已展開汰換1.0系統，6月28日前可補足。

交通局表示，租借公共自行車的熱點，集中在火車站、高中大學、市區景點，已請微笑單車公司運用大數據掌握各站車輛使用情形，並要求業者加強車輛調度，提供良好服務。

交通局宣布1.0系統將在6月28日零時起停止營運，屆時304站1.0站點「只還不借」，後續下架1.0車輛及車柱，既有站位均有2.0車輛提供服務。但很多數網友指出，不少熱門站點的YouBike2.0車輛經常不夠借用，要求廠商加強調度。

有民眾反映，到大甲下車須借公共單車騎到苗栗通霄，擔心中苗借還車無法銜接。交通局指出，苗栗縣鄰近台中的站位已設有2.0車輛及車柱，民眾可利用2.0借還車使用。

另使用者指出，ibike1.0借車比較方便，大概10秒就解決程序。但2.0借還車手續太多，大概得花30秒。

交通局表示，相關情形已請微笑單車納入後續設備檢討及調整。