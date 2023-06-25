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日月潭「打虎」端午出擊 一舉捕獲12尾都大塊頭

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日月潭「打虎」端午出擊 一舉捕獲12尾都大塊頭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
魚虎防治人員在端午節出動「打虎」，1天就捕獲12尾，且都是大塊頭，一字排開畫面驚人。圖／民眾提供
魚虎防治人員在端午節出動「打虎」，1天就捕獲12尾，且都是大塊頭，一字排開畫面驚人。圖／民眾提供

日月潭遭魚虎入侵，每年7月前後進入繁殖期，而因端午連假高溫炎熱，且潭區逼近滿水位，成體魚虎更加活躍，防治人員加強「獵虎」，光端午節1天就捕獲12尾，且都是大塊頭，最長近1米、重達15台斤，盼盡量移除來減少繁殖數量。

南投縣農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生才入侵日月潭，成魚不僅會攻擊其他魚類，孵化後體色通紅的幼魚也會在成體護幼下，集結成「魚球」成群出動獵食，成潭區強勢外來種，為防止其繁衍擴散加劇，官民近年積極防治。

縣府看準魚虎屬熱帶、亞熱帶魚種，天氣越熱越活躍，入夏更進入繁殖期，因此針對夏季電撈「魚虎球」，平時則視日月潭水情獵捕成體魚虎，而今年初因旱情嚴重，潭區水位過低影響「除虎」，6月梅雨挹注，水位回升，魚虎又現蹤肆虐。

魚虎防治人員表示，日月潭在本月初逼近滿水位，且繁殖期將屆，成體魚虎又開始活動，甚至出現抱卵魚虎，唯6月中旬午後陣雨，水域條件不穩定影響移除，不過，端午連假高溫炎熱，天氣及水域條件穩定，魚虎更加活躍，讓防治更有利。

他也提到，光是端午節當天，稍微循著日月潭邊繞找就能發現魚虎蹤跡，一整天下來就捕獲12條成體魚虎，且體型都不小，最大尾的全長更將近1米、重達15台斤，成果相當豐碩，之後會持續「打虎」，盼盡量移除成魚來減少其族群數量。

農業處林務保育科表示，利用端午連假與日月潭漁會及清大志工團隊進行防治工作，因尚未發現魚虎球，現階段仍著重獵捕成體，而去年電撈魚球僅約1.5萬隻，較前年同期少了大半，是受氣候影響或除虎有成，將會是今年繁殖期的觀察重點。

日月潭 端午節 放生 梅雨

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