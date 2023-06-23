南台中淨水場不夠屯區用 擴充到20萬噸？台水：再評估

經濟部水利署為解決台中霧峰、大里等屯區用水問題，執行烏溪伏流水第三期工程，並委託台水公司在霧峰興建5萬噸的南台中淨水場；市議員李天生今說，該淨水場不敷需求，建議擴充到20萬噸。台水表示，施工期間會搭設臨時供水設備應急；是否擴充？會視淨水場完工後評估。

水利署在南投興建鳥嘴潭人工湖，截取烏溪水源解決彰投用水問題，但讓台中霧峰、大里等屯區居民擔心影響用水，經台中民代反映爭取，引烏溪伏流水，在霧峰興建南台中淨水場，另有「珍珠串計畫」，興建從彰化至烏日、大里的送水管，雙管其下，讓屯區用水更穩定。

李天生說，屯區位處管線末端，因缺水民怨四起，經地方爭取興建南台中淨水場，水利署烏溪伏流水三期工程預估2025年完成，不過淨水廠要2028年才完成，台水公司租用淨水場旁農試所土地，辦理供水應急工程，先行供水至大里區。

李天生表示，南台中淨水場僅規劃5萬噸，不敷屯區使用，建議保留應急工程用地做為二期工程使用，並逐步擴充到20萬噸；依統計資料，2019年全台每人每日平均用水約284公升，若以300公升計算，5萬噸水僅供16.6萬人使用，建議擴充到20萬噸，一舉解決霧峰、大里、太平等屯區55多萬人的自來水需求。