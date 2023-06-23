快訊

金馬導演被爆借醉爬上床「強行進入」 受害者傷處曝光

侯友宜要告了！侯辦明早舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

詭異巨鴿曬肌肉！「超大胸肌+長腿」身材紅到國外 網驚：變異種？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南台中淨水場不夠屯區用 擴充到20萬噸？台水：再評估

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（中）去年5月視察屯區供水系統工程。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）去年5月視察屯區供水系統工程。圖／台中市政府提供

經濟部水利署為解決台中霧峰、大里等屯區用水問題，執行烏溪伏流水第三期工程，並委託台水公司在霧峰興建5萬噸的南台中淨水場；市議員李天生今說，該淨水場不敷需求，建議擴充到20萬噸。台水表示，施工期間會搭設臨時供水設備應急；是否擴充？會視淨水場完工後評估。

水利署在南投興建鳥嘴潭人工湖，截取烏溪水源解決彰投用水問題，但讓台中霧峰、大里等屯區居民擔心影響用水，經台中民代反映爭取，引烏溪伏流水，在霧峰興建南台中淨水場，另有「珍珠串計畫」，興建從彰化至烏日、大里的送水管，雙管其下，讓屯區用水更穩定。

李天生說，屯區位處管線末端，因缺水民怨四起，經地方爭取興建南台中淨水場，水利署烏溪伏流水三期工程預估2025年完成，不過淨水廠要2028年才完成，台水公司租用淨水場旁農試所土地，辦理供水應急工程，先行供水至大里區。

李天生表示，南台中淨水場僅規劃5萬噸，不敷屯區使用，建議保留應急工程用地做為二期工程使用，並逐步擴充到20萬噸；依統計資料，2019年全台每人每日平均用水約284公升，若以300公升計算，5萬噸水僅供16.6萬人使用，建議擴充到20萬噸，一舉解決霧峰、大里、太平等屯區55多萬人的自來水需求。

台灣自來水公司中區工程處副處長趙文燦說明，台水公司租用農試所土地施設「快濾桶」簡易型應急淨水設施，預計烏溪伏流水第三期工程完工後引水，可供2萬噸水。至於未來南台中淨水場是否擴充？會視淨水場完工後用水狀況再評估。

台中市經發局長張峯源（中）去年5月視察屯區供水系統工程。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）去年5月視察屯區供水系統工程。圖／台中市政府提供

水利署 彰化

延伸閱讀

蹭臉吐氣音、邀上摩鐵 昔日女粉絲控陳柏惟性騷「想生小孩再問妳」

傳將披綠袍征戰中8選區 陳柏惟：盼人選讓台灣更「台」

爭取設林爽文事件紀念碑3景觀 民代會勘呈現史實

雞排妹擬披綠袍選立委…網推回老家「中三」選區 綠營：不合適

相關新聞

國漫館落腳台中刑務所年底設展 盧秀燕開箱5大打卡點

國家漫畫博物館拍板落腳台中刑務所官舍群，台中市長盧秀燕今天下午與城市吉祥物「石虎家族」，開箱國漫館打卡熱點，包含典獄長官...

人間國寶施鎮洋當年遇到這位貴人 啟迪文化思維

彰化縣鹿港鎮「人間國寶」木雕大師施鎮洋今年參展鹿港魯班公宴，他也提及42年前參加鹿港民俗才藝活動擺攤時，當時的副總統謝東...

南台中淨水場不夠屯區用 擴充到20萬噸？台水：再評估

經濟部水利署為解決台中霧峰、大里等屯區用水問題，執行烏溪伏流水第三期工程，並委託台水公司在霧峰興建5萬噸的南台中淨水場；...

國1彰化段今早塞到中午 鹿港龍舟賽吸引遊客湧入

端午連假第二天，國道一號彰化段今天上午9點起就開始壅塞到近中午，從彰化到員林路段，車速僅30、40公里，鹿港、田尾等風景...

「台中友善公車」App7月起下架 併入「台中公車」App整合資訊

為避免民眾使用混淆，「台中公車」與「台中友善公車」兩個App今年6月1日正式合併，「台中友善公車」App所有功能已併入「...

文化幣怎麼花？中市推「青年席位」享半價看藝文表演

響應文化成年禮金發放，台中市文化局4處演藝廳結合藝文團隊推出「青年席位」，18至21歲青年持文化幣可享5折或低於5折的優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦