鹿港慶端陽 魯班公宴集結全國11位人間國寶工藝作品展出

端午節彰化縣鹿港鎮包含魯班公宴、福鹿溪夜間龍舟賽今天熱鬧登場，在鹿港公會堂、龍山寺廣場也有童玩美食等活動，今年魯班公宴集結全國11位人間國寶、來自12個縣市傳統工藝師，共108位工藝師作品一次展現，讓大家大開眼界。

鹿港鎮朝陽鹿港協會今年擴大舉辦魯班公宴，今天上午在勞動部勞動力發展署中彰投分署勞動學苑(亞太渡假村)舉辦開幕式，縣長王惠美、朝陽鹿港協會理事長林新發、施鎮洋、張鳳英、陳萬能、李秉圭等多位國寶級大師與會。

王惠美表示，端午連續假期6月22日至24日在福鹿溪有龍舟賽外，今天上午魯班公宴先開幕登場，今年108位工藝師的作品，包含全國11位人間國寶，其中彰化縣有4位人間國寶為施至輝、陳萬能、施鎮洋及李秉圭等4位老師，集結福州、泉州、漳州以及原住民等多元族群工藝參展，非常多元。

魯班公宴現場也有工藝DIY與市集，展出到6月25日，每天都會有2位工藝師現場示範傳統工藝製作，引領大家進入工藝之美，多位人間國寶也會穿梭在現場與大家分享工藝心得，王惠美說，現場也有鹿江國際中小學提供國、台、英語等現場導覽服務，農曆5月7日(國曆6月24日)是魯班公的聖誕千秋，將會辦理一場巧聖先師祀典儀式，歡迎大家共襄盛舉。

鹿港鎮朝陽鹿港協會理事長林新發表示，由朝陽鹿港協會主辦的魯班公宴今年邁入第27年，今年有五項特色，包括工藝DIY，辦理一日小學堂，讓大家參與一日手作；工藝市集有8攤不同的工藝傳統作品；8位工藝大師現場展示操作，讓民眾能親近看到工藝品如何製成；還有6月24日早上10點有魯班公「巧聖先師」傳統祭祀儀式；以工藝作品宴祖師，採「看桌」形式，今年多達11位人間國寶、38位縣(市)級傳統工藝保存技術者，老、中、青三代工藝師參與盛會。

國立臺灣工藝研究發展中心副主任江瑞燐表示，從1996年迄今魯班公宴已舉辦27年，雖新冠肺炎疫情期間有停辦數年，今年擴大辦理，增加示範區，有工藝師在場示範，還有體驗區等活動，難能可貴。