台中水情轉藍燈 鯉魚潭德基水庫蓄水率逾7成5
全台近期受梅雨鋒面和對流旺盛影響，水庫集水區陸續降雨流入水庫。台中市經發局今天表示，台中水情燈號已轉為「正常」藍燈。鯉魚潭與德基水庫蓄水量均回升至7成5以上。
台中市經發局今天發布新聞稿指出，今年雨量偏少，中部地區一度水情吃緊，水庫蓄水率從年初持續下降，德基水庫蓄水在今年4月19日更跌破3成，只剩29.89%。近期在梅雨鋒面和西南氣流作用下，水庫集水區陸續出現降雨，累積的雨水也持續入庫，讓台中水情好轉。
依據經濟部水利署水庫水情資訊，目前，鯉魚潭水庫有效蓄水率77.04%，德基水庫有效蓄水率為78.82%。
經發局表示，2年前中部地區百年抗旱的經驗，市府超前部署啟動各項抗旱整備作業，並加強宣導市民配合相關開源節流，延長水庫供水期程，對於民生、工業、農灌公共供水適度調配，減少旱象對民生及農業的衝擊。
經發局呼籲，因應極端氣候挑戰，中央未來持續加強水利建設，包括鳥嘴潭人工湖及大安大甲溪聯通管等，加快推進水資源韌性各項工程建設。另為避免水資源浪費，希望台水公司在台中地區加速完成汰換管線工程，提升區域供水穩定度及用水品質。
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