快訊

竹北氣爆「瓦斯公司全賠」 初判軸流閥皮膜受損供壓過大

北市高中畢旅爆百人染病 校方不停課挨酸天不怕地不怕

愛莉莎莎爆演藝圈前輩車上強吻問「去Motel」？大哥是誰她透露2線索

台中水情轉藍燈 鯉魚潭德基水庫蓄水率逾7成5

中央社／ 台中22日電
台中市經發局今天表示，台中水情燈號已轉為「正常」藍燈。鯉魚潭(圖)與德基水庫蓄水量均回升至7成5以上。（台中市政府提供） 中央社
台中市經發局今天表示，台中水情燈號已轉為「正常」藍燈。鯉魚潭(圖)與德基水庫蓄水量均回升至7成5以上。（台中市政府提供） 中央社

全台近期受梅雨鋒面和對流旺盛影響，水庫集水區陸續降雨流入水庫。台中市經發局今天表示，台中水情燈號已轉為「正常」藍燈。鯉魚潭與德基水庫蓄水量均回升至7成5以上。

台中市經發局今天發布新聞稿指出，今年雨量偏少，中部地區一度水情吃緊，水庫蓄水率從年初持續下降，德基水庫蓄水在今年4月19日更跌破3成，只剩29.89%。近期在梅雨鋒面和西南氣流作用下，水庫集水區陸續出現降雨，累積的雨水也持續入庫，讓台中水情好轉。

依據經濟部水利署水庫水情資訊，目前，鯉魚潭水庫有效蓄水率77.04%，德基水庫有效蓄水率為78.82%。

經發局表示，2年前中部地區百年抗旱的經驗，市府超前部署啟動各項抗旱整備作業，並加強宣導市民配合相關開源節流，延長水庫供水期程，對於民生、工業、農灌公共供水適度調配，減少旱象對民生及農業的衝擊。

經發局呼籲，因應極端氣候挑戰，中央未來持續加強水利建設，包括鳥嘴潭人工湖及大安大甲溪聯通管等，加快推進水資源韌性各項工程建設。另為避免水資源浪費，希望台水公司在台中地區加速完成汰換管線工程，提升區域供水穩定度及用水品質。

水庫 台中市 抗旱

延伸閱讀

翡翠水庫已確保今年大台北地區民生供水無虞 並控留庫容防颱減災

翡翠水庫蓄水率回升 大台北地區民生供水無虞

梅雨進補！翡翠水庫蓄水率回到76%今年供水無虞

梅雨下對了！全台主要水庫進帳一次看 石門蓄水率33.6%逼近滿水位

相關新聞

南彰廠房 45天遭倒近2千噸廢棄物

彰化縣南來北往交通便捷，南彰地廣人稀淪為濫倒廢棄物的天堂，警方查獲王男等6名嫌犯，承租北斗工業區鄰近廠房，45天堆置近2...

台中iBike1.0 28日起停止營運

台中市公共自行車有iBike1.0和YouBike2.0兩套系統，新舊系統混雜，民眾抱怨兩系統不相容，借舊不能還新、借新...

員林將3度抗議蓋殯儀館

彰化縣是全國唯一沒有火葬場的縣市，殯儀館、禮儀廳也屈指可數。員林市公所透過民調，選定東區興建殯儀館，周邊居民已組成自救會...

國家漫畫博物館落腳台中 5打卡熱點開箱

國家漫畫博物館拍板落腳台中刑務所官舍群，台中市長盧秀燕昨與台中吉祥物「石虎家族」，開箱國漫館典獄長官舍、浴場等5大打卡熱...

台鐵彰化站廁所連假無水可用 原因竟然是「管線末端」

連續假期台鐵彰化車站旅客多，卻出現廁所沒水，無法沖廁所，也沒辦法洗手，引發旅客抱怨，台鐵彰化站站長王河傑無奈地說，因彰化...

南台中淨水場不夠屯區用 擴充到20萬噸？台水：再評估

經濟部水利署為解決台中霧峰、大里等屯區用水問題，執行烏溪伏流水第三期工程，並委託台水公司在霧峰興建5萬噸的南台中淨水場；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦