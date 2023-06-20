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中興新村宿舍老舊閒置 國發會預計整修300間逐步改善

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國發會預計4年內修繕300間老舊宿舍，讓機關員工申請，逐年改善宿舍閒置問題。記者江良誠／攝影
國發會預計4年內修繕300間老舊宿舍，讓機關員工申請，逐年改善宿舍閒置問題。記者江良誠／攝影

中興新村宿舍約有2400 戶，有三分之一無人居住淪為空戶。中興大學進駐中興新村後，國家發展委員會訂定「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」4年計畫，預計今年修繕60間宿舍，明年起到115年，每年修繕80間，透過媒合機關員工申請和育成村、大學城計畫，逐步推動活化運用，避免宿舍群閒置。

精省20多年，中興新村沒落，居民剩下2、3千人，南投縣議會要求縣府想辦法，不忍看到老人被迫搬遷搬離。南投縣政府表示，願意代管中興新村宿舍，希望「以租代護」，保存中興新村文化景觀。

前光華里里長史祝賢說，中興大學進駐後改善中興新村空屋問題，據他瞭解，中興新村台灣銀行附近的職務宿舍，已經撥給草屯手工藝中心，有3億的經費，讓藝術家進駐中興新村，閒置宿舍應會減少。

中興大學進駐中興新村，成立「循環經濟研究學院」，校區規畫在南核心以省訓團為主的73公頃用地，目前借用北核心作為教學使用，學生宿舍則利用替代役居住的松園2館、12館。

對於閒置宿舍問題，國發會表示，為了減少宿舍區閒置，已積極媒合宿舍核配，以免收管理費及放寬宿舍面積限制，鼓勵中興新村辦公機關現職人員申請入住，提升宿舍使用率。

而國發會中興新村地方創生育成村計畫，完成松園7館整修，修繕松園3、4館等建物，作為創生培力及青年創業基地；配合大學城推動，中興大學完成松園2、12館修繕，作為學生宿舍使用，同時整修光明里部分多房間宿舍，作為教職員宿舍。

國發會也加強改善老舊宿舍，對多房間職務宿舍修繕，預計今年年修繕60間，113到115年每年修繕80間，提供住宿及整體活化運用，強化安全巡防、環境整理、綠美化及建物修繕等事項，提供住戶安心、安全居住環境，提升宿舍管理品質。

國發會預計4年內修繕300間老舊宿舍，讓機關員工申請，逐年改善宿舍閒置問題。記者江良誠／攝影
國發會預計4年內修繕300間老舊宿舍，讓機關員工申請，逐年改善宿舍閒置問題。記者江良誠／攝影

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