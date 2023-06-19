性騷風暴影響！宥勝形象一夜翻車 中市野餐日代言慘遭換

中市府今年擴大舉辦「第二屆台中市民野餐日」，看中藝人宥勝愛家好男人形象，邀請他任代言人；但原訂5月7日的活動因雨取消，日前宥勝又遭爆是性騷慣犯，日前坦承道歉，形象翻車，中市府坦言，目前已著手撤換代言人。

MeToo風暴全台延燒，震盪政治圈、演藝圈。宥勝日前遭爆，對多名曾合作的女性工作人員性騷擾，甚至有舔耳、解內衣、揉胸、環抱等誇張舉止，他事後在臉書坦白，並表示「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉」。

宥勝多年前在知名偶像劇「犀利人妻」中，飾演冷酷深情主管角色爆紅，奠定男神定位，更成為不少女性心中「真命天子」；宥勝日後結婚生子，移居台中清水，也在網路大方分享家庭生活，從「男神」轉變成「愛家好男人」。

中市府看中宥勝陽光、親切形象，邀請他擔任今年「市民野餐日」代言人，但原訂5月活動因雨延期，怎料性騷風波爆發，宥勝形象一夕翻車，連帶影響代言。

中市建設局表示，先前擇定2023「台中市民野餐日」代言人標準，以家庭形象及居住台中者為優先考量，野餐日活動目的在於增進市民感情聯誼，走出戶外、享受市政建設，代言人形象應為正向、積極、陽光。

市府以最高標準看待，目前已著手撤換代言人合作事宜；此外，活動代言人由承辦活動廠商接洽，是否求償將由活動廠商研處。