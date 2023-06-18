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印尼音樂節解鄉愁 彰化田中小鎮新住民擺市集賣家鄉味

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，各種印尼美食一字排開，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，各種印尼美食一字排開，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供

彰化縣田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，由在地女人香和記與印尼在台移工團體策辦，各種印尼美食一字排開、印尼知名樂團也特別跨海來演出，來自全省各地的印尼新住民和移工一起來同歡，也為田中鎮帶來商機。

田中鎮女人香特色臭豆腐店負責人黃小莉說，她本身非常愛逛各國市集，加上因開辦亞洲鄉村廚房課程，接觸到包括印尼、越南、泰國等新住民老師及各國美食，所以希望透過音樂會、市集，除了讓新住民舉移工有更棒的休閒活動，也讓台灣人更了解新住民文化。

今天來自全省各地印尼新住民和移工包了20輛遊覽車來參加音樂會，也有自己搭火車到田中鎮，最遠的還有從北部基隆來的，音樂會原本預計參與人數500人，結果爆增到800人。

田中鎮長蕭淑芬也到場和這些國際友人致意，蕭淑芬說，新住民已融入台灣生活，很歡迎這些國際友人到田中，未來田中鎮公所也會舉辦一些融入印尼、菲律賓、中國等各國文化的活動，今年的中秋節活動就會邀請新住民和國際友人參加，讓大家可以吃到各國美食、聽到各國音樂等，讓田中小鎮更國際化。

「謝謝台灣人為印尼人辦這場活動」來自印尼爪哇的阿敏說，平常假日他們常到台中市、台北市亂逛，今天到田中參加音樂會，有種回到家鄉的感覺，讓他們一解思鄉之愁。

今天來擺攤的許多是已嫁來台灣多年的新住民，他們賣家鄉味印尼肉丸、印尼炸物等各種點心，讓印尼朋友們可以吃到家鄉美食，又可聽到鄉音，不過黃小莉說，來逛市集的台灣人較少，顯示族群間仍有隔閡，未來也希望透過活動讓文化交流更充滿善意及國際觀。

田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，各種印尼美食一字排開，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，各種印尼美食一字排開，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，各種印尼美食一字排開，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，各種印尼美食一字排開，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，印尼知名樂團也特別跨海演出。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，田中鎮長蕭淑芬也到場和這些國際友人致意。圖／黃小莉提供
田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，田中鎮長蕭淑芬也到場和這些國際友人致意。圖／黃小莉提供

印尼 新住民 移工

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