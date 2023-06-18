印尼音樂節解鄉愁 彰化田中小鎮新住民擺市集賣家鄉味

彰化縣田中鎮龍江館今天有一場別開生面的印尼音樂節市集活動，由在地女人香和記與印尼在台移工團體策辦，各種印尼美食一字排開、印尼知名樂團也特別跨海來演出，來自全省各地的印尼新住民和移工一起來同歡，也為田中鎮帶來商機。

田中鎮女人香特色臭豆腐店負責人黃小莉說，她本身非常愛逛各國市集，加上因開辦亞洲鄉村廚房課程，接觸到包括印尼、越南、泰國等新住民老師及各國美食，所以希望透過音樂會、市集，除了讓新住民舉移工有更棒的休閒活動，也讓台灣人更了解新住民文化。

今天來自全省各地印尼新住民和移工包了20輛遊覽車來參加音樂會，也有自己搭火車到田中鎮，最遠的還有從北部基隆來的，音樂會原本預計參與人數500人，結果爆增到800人。

田中鎮長蕭淑芬也到場和這些國際友人致意，蕭淑芬說，新住民已融入台灣生活，很歡迎這些國際友人到田中，未來田中鎮公所也會舉辦一些融入印尼、菲律賓、中國等各國文化的活動，今年的中秋節活動就會邀請新住民和國際友人參加，讓大家可以吃到各國美食、聽到各國音樂等，讓田中小鎮更國際化。

「謝謝台灣人為印尼人辦這場活動」來自印尼爪哇的阿敏說，平常假日他們常到台中市、台北市亂逛，今天到田中參加音樂會，有種回到家鄉的感覺，讓他們一解思鄉之愁。