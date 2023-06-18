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全台僅存蒸汽救險吊車不會汰除 將陳列苗栗鐵道博物館

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
目前保存在台鐵彰化扇形車庫的蒸汽救險吊車，迄今已72歲，是很多火車迷的回憶。記者劉明岩／攝影
目前保存在台鐵彰化扇形車庫的蒸汽救險吊車，迄今已72歲，是很多火車迷的回憶。記者劉明岩／攝影

彰化扇形車庫有一輛別號「大恐龍」的65噸救險吊車，迄今有72年歷史，是全台僅存的蒸汽救險吊車，曾經為台鐵立下無數汗馬功勞，卻傳出台鐵有意報廢汰除，鐵道文史工作者群起要求保存。台鐵彰化機務段段長施景徽澄清說，這輛蒸汽救險吊車是台鐵文物，台鐵決定將來會陳列在苗栗鐵道博物館保存。

曾經是台灣蒸汽火車復駛最重要推手的前台鐵機務處長宋鴻康，由他主導復駛的蒸汽火車，包括CK101、CK124及DT668等，讓很多火車迷沈浸在懷舊的氛圍中，他雖然已經退休，仍十分關注鐵道事務，並提出建言。

宋鴻康最近在個人臉書中提到，台鐵局機務處彰化機務段珍藏一輛65噸救險吊車，這輛救險吊車原來是燃燒煤炭作為動力的來源、後來改為燃油方式，直到台鐵2002年採購新的85噸吊車後停用，擔心目前台鐵採購千輛新車無股道存放，有可能報廢汰除，呼籲台鐵應該保留這輛曾經為台鐵立下汗馬功勞的救險吊車。

彰化機務段這輛救險吊車，是日本日立製作所1950年製造，總重量高達90噸，執行吊掛作業可以吊起60噸重的物品或車輛。主要任務在於執行鐵路車輛出軌、翻出等事故的搶修作業。這輛救險吊車有「大恐龍」別名，有鐵道文史工作者這麼形容，「蒸氣大恐龍運作時，蒸氣四散，飛輪呼呼呼的咋響運轉，隨著吊桿慢慢升起動作，活像了一隻黑色的機械哥吉拉甦醒」。

對於鐵道文化工作者要求保存這輛救險吊車，彰化機務段段長施景徽表示，由於彰化機務段扇形車庫是動態保存，是活的博物館，仍負有保養維修任務，蒸汽救險吊車既已不再使用，就不適合放在扇形車庫，況且扇庫既有股道不足，台鐵經過討論後，決定未來會把救險吊車陳列在苗栗鐵道博物館保存。

台鐵 彰化扇形車庫 鐵道

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