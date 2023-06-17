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4天連假要來了！中市22日端午節改「定時定點」垃圾收運
端午4天連假，台中市環保局加強垃圾收運服務，6月22日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻、地點與平常日不同；6月23日、24日則維持正常沿街收運；6月25日清潔隊則為例行休假，環保局請民眾提前掌握收運時間。
環保局表示，民眾出門倒垃圾時，需注意粽葉是一般垃圾，不可丟廚餘桶，配合將垃圾事先分類為「資源垃圾」、「生、熟廚餘」及「一般垃圾」三類，養成垃圾不落地的好習慣，才能有效達到垃圾減量。
此外，為響應惜食減量、減少塑膠製品使用，民眾可選擇吃多少、買多少、包多少的方式，外出時自備環保杯、環保提袋、環保餐具，以取代塑膠容器等一次性產品的依賴。
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