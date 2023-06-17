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北屯「金源吉」斷垣殘壁 盧秀燕：編1.3億中央複審中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中金源吉等歷史建物風吹雨淋，市議員陳成添表示應加快速度搶救。圖／陳成添提供
台中金源吉等歷史建物風吹雨淋，市議員陳成添表示應加快速度搶救。圖／陳成添提供

台中市有182件登錄的古蹟與歷史建物，議員陳成添以北屯「金源吉」風吹雨打，等了10幾年已成斷垣殘壁，讓耆老十分心痛，陳成添質疑，全市的歷史建築修復進度應加速，不要再拖了。

歷史建築「金源吉」是四張犁林氏宅第，建築物是傳統四合院建築，特殊的建築風水意涵，具文化資產保存研究價值。但現況不樂觀，不僅屋瓦掉落、雜草叢生，土牆與屋頂更嚴重裸露，後代心痛，在地居民也關切進度。

陳成添表示，像金源吉宅第此類歷史建築及市定古蹟都有許多在地文化工作者、當地耆老或原本居住在該建築先民的後人十分關心其修復進度，但他們等了十餘年卻未見市府有任何動作，看著古蹟受風吹雨淋感到十分心痛，希望能府能將心比心別讓他們繼續再等下去。

盧秀燕說明，金源吉修復設計圖已規劃完成，但礙總經費高達1.3億，除明年度編列預算時盡可能先撥出經費之外，在中央爭取補助方面，今年5月時中央有辦理複審，金源吉此案順利通過初審正待後續核定，會再向中央了解進度後跟議座回報，不會讓議座與當地居民失望。

文化局長陳佳君說明，台中市財力屬第二級，可出資55%，因歷史建築與古蹟的修復經費都非常龐大，少則上千萬，動輒數億元，需有中央的補助款才有辦法進行修復工程，每年持續向中央爭取補助，像金源吉目前申請補助但尚待文化部核定。

台中市歷史建築、市定古蹟數量排行六都第三，市議員陳成添指出，中央一定要積極合作，市府除平均地權基金之外也要開拓新的財源，讓剩餘的古蹟能盡快修復完成。

文化局陳佳君局長回應，目前台中市有指定登錄的歷史建築及市定古蹟共有182件，在六都裡面排行第三，其中4座國定古蹟，市定古蹟的部分比較少，大多都是歷史建築。

市長盧秀燕上任以來有31處已修復完成，15處正在活化當中。

台中金源吉等歷史建物風吹雨淋，市議員陳成添表示應加快速度搶救。圖／陳成添提供
台中金源吉等歷史建物風吹雨淋，市議員陳成添表示應加快速度搶救。圖／陳成添提供
台中金源吉等歷史建物風吹雨淋，市議員陳成添表示應加快速度搶救。圖／陳成添提供
台中金源吉等歷史建物風吹雨淋，市議員陳成添表示應加快速度搶救。圖／陳成添提供

歷史建築 國定古蹟

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