大甲殯儀館道路標誌詭異 禁不禁大型車「一路兩制」

台中市大甲殯儀館周邊道路詭異，大車不斷，「開元路」一頭禁止大型車輛，但另一頭卻未禁止，要從殯儀館轉出成功路時，又是下坡，很容易發生危險。建設局長陳大田表示，道路規劃要看道路的功能，再會同交通局、民政局與觀旅局等相關局處會勘。

施志昌指出，大甲殯儀館周邊的道路都是早期設置，彎彎曲曲、路面不平、標線不清。開元路透過農路的方式新設，在居民反映後，道路端禁止大車進入，但成功路端卻沒禁止。

施志昌表示，大甲殯儀館剛好位在大甲都市計畫區與鐵砧山特定計畫區中間，不屬於任何一個計畫區內。

施志昌說，大甲殯儀館目前從舊館蓋到新館，卻沒有像樣的道路，開元路、成功路是旅客通往鐵砧山的重要道路，須整體規劃改善周邊的道路問題。