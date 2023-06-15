留家鄉找無合適職缺 勞動部助遠赴南投一展長才

「阿嘉」對原住民藝術有濃厚興趣，曾受舞蹈及合唱訓練，他想投入相關工作，可惜在台東家鄉找不到合適職缺，透過勞動部「跨域就業津貼」讓阿嘉遠赴南投九族文化村一展長才。

勞動部「跨域就業津貼」可補助遠距就業產生的交通、租屋等支出，減少異地就業障礙，協助求職者增加就業選擇，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿表示，南投就業中心運用跨域就業津貼幫助在台東受過舞蹈及合唱訓練的阿嘉（化名）媒合到南投就業。

中彰投分署表示，住台東縣的阿嘉對原住民文化藝術有濃厚興趣並曾加入民族舞蹈團和合唱團，可惜台東相關職缺有限，兼職臨時演員收入不穩，讓阿嘉一直想到外縣市求職，經南投就業中心就服員協助運用跨域就業津貼，幫助阿嘉找到能一展長才的工作，也讓南投縣魚池鄉九族文化村找到懸缺已久的合適演出人才。

阿嘉對找到理想工作喜出望外，他表示，外地適合工作不好找，且離家工作生活開銷大，留家鄉又難找到發展舞台，能找到這工作且有津貼減輕租屋壓力，減少剛到外地生活負擔，讓他能安定生活、放心工作，感謝就業中心就服員用心幫他穩定就業，改善家庭經濟。

中彰投分署表示，跨域就業津貼使民眾求職可至國內各地找尋理想工作，適用對象包含高中畢業至29歲青年、高齡、中高齡、就業保險失業被保險人等，就業地離居住地超過30公里採通勤上下班可申請異地就業交通補助金，每月最高補助新台幣3000元；若選擇在工作地附近租屋除可申請最高3萬元搬遷補助金，還可申請租屋補助金每月最高5000元，補助最長12個月。