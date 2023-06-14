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興復發申請7案復工自找第三方認證 市府：都發局都不認

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員聯合質詢，要求市府嚴格審核復工。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員聯合質詢，要求市府嚴格審核復工。記者陳秋雲/攝影

中捷公安意外，興富發建設召開股東會所稱中市8件停工建案已申請復工，且請第三公正單位審查。民進黨議員拿來質疑市府，要求市政府不要讓「停工」讓建設公司避風頭。

議員林德宇指出，興富發開股東會，董事長說的好像已經做好準備，完全接受自主檢查及配合，且向市府申請復工，要是今天沒有詢問都發局，社會大眾都以為興富發集團說了就算。

都發局長李正偉表示，目前興富發集團送來申請復工的是7件，業者找第三公正單位認證，認為可達復工標準，但這些都發局全部不認。都發局會正式發函告知，雖然找第三方公正單位，但我們會找第四、第五公正單位去做認證。另求償若未確認使照絕對不發。

李正偉表示，文心愛悅建案是造成公共危險，都發局連帶處分其他8件停工。另針對文心愛悅建案，如果沒跟中捷及受害者達成協議，使用執照是拿不到的。

議員林德宇表示，都發局對該公司所屬建案復工申請應更嚴謹實質審核，須經市府及第四方公正單位再認證，且市府及中捷公司更應加速完成中捷公司的損失賠償數的提列，要求興富發賠償。

林德宇說，興富發集團建案自中捷公安意外後當天就被市府勒令停工，停工受檢是否有落實？還是只是讓建設公司避避風頭？2.3個月後就復工嗎？

林德宇問中捷董事長吳存金，實際要求賠償金額是否已經計算出來？站體軌道、車廂提列多少賠償金額？前代理董事長林良泰第一時間說要求賠償兩億，到底是真還是假？

中捷董事長吳存金表示，14名傷者都已經達成和解的意願，都陸續地在積極辦理。

交通局長葉昭甫表示，求償的部分都有在進行，針對車輛的相關損失、損害，中捷公司也請日本的原廠技師確認，那到底該列車還能不能再勘修，若不堪修整輛車都必須列入求償金額。因技術問題將面臨相關的訴訟程序，所以必須從技術端相關賠償金額合理性羅列，所以目前市府相關單位都還在羅列相關金額。

中捷 議員 公安

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