台中掉鋼筋議員籲清查工地 都發局：勒令肇禍業者停工

台中市北區掉鋼筋，台中市議員陳俞融今質詢，這處土地掉大小物件已是居民口耳相走避地點，市長盧秀燕也承諾避免類似中捷的工安事故發生，但仍發生事故，陳俞融說，市府應全面清查工地，確實掌握各處建築工安。

市議員陳俞融提到，11日北區天降鋼筋事故，市府到目前的處理作為，市長盧秀燕、都發局長李正偉一再保證避免發生類似事故，陳俞融說，顯見市府沒有從中捷事故學到教訓，難道要等到媒體報導，才會動起來保障市民安全?

都發局長李正偉表示，目前全台中建築工地以自主管理為第一步，昨晚了解這起事故後，馬上勒令停工，將加強抽查機制。

陳俞融說，當地居民都知道這處工地周遭會掉落施工料件，口耳相傳，非必要不經過那一段路，以免遭到天外飛來異物砸中，但市府不聞不問，讓居民需要整天擔心受怕，不敢經過任何工地，這難道是主管單位應有的態度嗎?

陳俞融說，這次事故所幸沒造成傷亡，但掉鋼筋，工地附近人員如保全未戴工地安全帽等適當防護，工地安全蕩然無存。今年初市府裁罰過建商1萬8千元，顯然不痛不癢。

陳俞融表示，都發局不能再以稽查人力不足作為理由，也不能依靠建商自律提升工安，因任何微小的工地掉落物砸到地面，都可能產生巨大傷害，台中市民不該因市府的被動，生活在恐懼中。

陳俞融要求市府，應全面清查，確實掌握台中市現有各處建築工地工安，不能發生事故後就忘了，不可再讓「建商自律、市民自救」這種忽略市民安全的做法繼續下去，否則等到另一件憾事發生，就來不及了。