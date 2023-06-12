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腦洞大開！女山友登頂玉山爬上登山口石碑 網友驚呼要看病

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
一位女山友日前腦洞大開，竟在兩位朋友的協助下，脫序爬上了「玉山登山口」的石碑。圖／截圖自登山通報站
一位女山友日前腦洞大開，竟在兩位朋友的協助下，脫序爬上了「玉山登山口」的石碑。圖／截圖自登山通報站

一位女山友日前腦洞大開，竟在兩位朋友的協助下，脫序爬上了「玉山登山口」的石碑上，藉此象徵「登頂」，被網友在臉書上分享了此一怪異行為，被網民取笑，「有病記得去看醫生、摔了是不是又要國賠？」「網美（亡美），玩到沒東西可玩了嗎???」玉山國家公園對此脫序行為，雖無處罰法源，但正在研討如何處理，有必要勸導這位山友並前來說明。

玉管處指出，攀登玉山主峰頂是許多山友的畢生志願，玉山登山口位於海拔2600公尺的塔塔加山區，是多少山友夢想成真的出發點，登玉山步道距離排雲山莊8.5公里，但最近網友在臉書分享了一張令人咋舌的照片，竟是一位女山友竟然直接爬上了「玉山登山口」的石碑上，但事實上玉山主峰高度達3952公尺，讓人難以理解山女友的用意，難道只是為了拍一張網美照？

不少網友在留言處指出，「這行為….真的很不舒服」、「白目無極限！」、「沒違法但觀感不佳」、「不良的示範不可取」、「登山者大忌」外，並取笑應該是破世界紀錄，第一個用最短時間登上玉山的；由於目前並無取締法源，玉山國家公園下午正在開會討論如何處理，副處長全鴻德表示，不排除聯絡這位女山友前來，進行當面告誡及勸導外，也要求具結說明自己的脫序行為。

玉山國家公園 山友

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