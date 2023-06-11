印尼音樂節18日龍江館登場 異國美食攤也很好逛

彰化縣女人香和記與印尼在台移工團體6月18日將在田中鎮龍江館合辦印尼音樂節，女人香負責人黃小莉說，當天除了有印尼歌手和樂團演出，還有多國美食攤位，歡迎大家來體驗印尼等東南亞常民文化，聽音樂嚐美食，享受休閒放鬆時光。

黃小莉說，台灣有許多新住民，嫁到台灣的新住民媳婦、進入工廠的移工，都對台灣貢獻很大，台灣也很需要他們，台灣與新住民文化也漸漸融合，應該要有更多文化交流，所以他們希望透過音樂會、美食，除了讓新住民有更棒的休閒活動，也讓台灣人更了解新住民文化。

黃小莉位於田中鎮的「女人香」賣台灣傳統小吃美食臭豆腐，卻把賣臭豆腐的老屋裝置成小藝廊，漸漸打出名號，近來成為不少節目介紹的美食名店，她甚至開辦亞洲鄉村廚房課程，聯合在地新住民老師，包括越南、印尼、泰國、菲律賓、日本等亞洲國家老師教各國傳統美食，吸引不少社區民眾報名學習異國料理。