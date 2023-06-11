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鹿港停車費1小時100元 直逼台中

聯合報／ 記者林宛諭余采瀅／連線報導
彰化車站旁的民營停車場收費標示不清，有機車停2天多被收費1080元，超過收費上限。記者林宛諭／攝影
彰化車站旁的民營停車場收費標示不清，有機車停2天多被收費1080元，超過收費上限。記者林宛諭／攝影

彰化縣建城300年，鬧區多屬舊市區，街道狹窄難停車，停車費水漲船高。彰化車站旁以前停1天120元，現飆漲到330元，鹿港老街附近的停車場，假日停車從每小時60元漲到100元，離天后宮越近越貴。駕駛大嘆停車貴，甚至直逼台中都會區。

依據台中市停管處資料顯示，公有停車場每小時收20至30元，較貴的如台中車站、科博館或歌劇院等，每小時40至50元，但商圈周邊每小時60至80元，最貴的一中商圈、廟東夜市停車場，每小時約100至120元。

「彰化車站旁以前1天120元，現在漲到330元。」有彰化市民說，市區停車空間少，私人停車場每小時收費飆上60元，只不過去超商買個東西，就得多花60元停車費。

鹿港老街公會堂附近的親民路停車場，2、3年前假日每小時60元，現已漲到100元，漲幅逾6成。議員藍駿宇說，假日外來車湧入鹿港，市區停車空間少，導致收費跟著漲。

住在田中的吳先生曾帶小孩到員林就醫，繞了20分鐘找不到停車位，把車暫停在診所外，5分鐘後看診結束，車已被拖吊，直呼在員林停車比台中難。

員林市民抱怨，第一市場周邊美食多，但舊街區沒有停車場，得停到數百公尺外的員林公園。

彰化縣交通處長許俊宏說，彰化、鹿港、員林鬧區共有104場領證停車場，可提供8406席汽車位，彰化等5鄉鎮市路邊停車格有3466席停車格；各市區停車位不足，縣府已爭取前瞻計畫興建立體停車場。

縣府表示，彰化車站後站停車場預計7月完工，員林市三和公園地下停車場預計10月完工，加上彰化市延平公園地下停車場，3場可增加汽車格845席、機車停車格879席。

許俊宏說，公有停車場收費依自治條例規定，每小時最高50元，單次最高150元，民營停車場由市場機制決定，費率得送審核，目前私人停車場每小時多數在60元以下，少數假日收到100元，但都得明確公告。

停車場 員林

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