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彰化70年西服店熄燈 牙醫兒接手將改建診所

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化市「丸曾西服」是許多彰化人的回憶，半世紀老建物將拆除重建，今天吹熄燈號。記者林宛諭／攝影
彰化市「丸曾西服」是許多彰化人的回憶，半世紀老建物將拆除重建，今天吹熄燈號。記者林宛諭／攝影

彰化市「丸曾西服」是許多彰化人的回憶，半世紀老建物將拆除重建，10日西服店吹熄燈號。老闆娘陳麗絲說，早期盛況空前，過年前還得營業到半夜近2點，店面位於彰化縣公告現值最貴的地段，見證彰化民族路商圈榮景，未來將改建成牙醫診所，由當牙醫的兒子繼續在商圈打拚。

「丸曾西服」位於開化寺「觀音亭」前方的民族路商圈，早期繁華盛況更勝於今日。

陳麗絲說，以前過年前或父親節前，西服店門庭若市，過年前即使已經半夜十二點，客人仍會衝進來量身訂製衣服，周邊店家的貨品晚間也不收，隔天繼續拚業績。

陳麗絲說，西服店是從公公就開始經營，已有70年歷史，後來成立丸曾西裝公司，第二代至今還外銷衣服；老一輩喜歡穿量身訂製的合身西服，廿年前每套甚至賣到2萬元，甚至可以拿去典當換現金；有很多老主顧，還有阿公帶孫子訂製新郎西服，三代都穿他們店的衣服。

「丸曾西服」今吹熄燈號，第三代牙醫曾國彰在臉書發文，父母靠這間店養大他，對丸曾有很深厚感情，「丸曾西服也要謝謝彰化人」，老房子將改建成牙醫診所，繼續在地深耕，服務鄉親，要一起帶動商圈榮景。

彰化市開化寺「觀音亭」前方的民族路是全縣「地王」，屬於彰化縣公告現值最高的地段，地王每坪行情為53萬至69萬元，早期透天厝曾喊價5千萬元，但也曾跌到2千多萬元，最近房價漲回4千多萬；民族路商圈位於市中心雖熱鬧，但停車不便，店面漸漸擴展到外環，商圈人氣和早期不可同日而語。

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