獨樂樂不如「粽」樂樂 彰化偏鄉童包粽送弱勢老人

端午節腳步近了，彰化縣香田國小學童今天和師長一起包粽子，將送給華山基金會扶助的長者，因此包粽分外快樂，也認識包粽子使用的糯米和湯圓不一樣，一長一圓，都能製作美味食物。

二林鎮香田國小結合華山基金會舉辦「2023愛老人，端午動起來」，今天四到六年級32名學童幫忙洗竹竿、鍋子、粽葉和搬椅子，學校志工與家長一早到校洗米與炒配料，包好的210顆粽子連同小朋友寫祝福端午節快樂的卡片送給社區弱勢長者。

六年級黃姓學童表示，畢業前包粽子送給社區長輩，能夠幫助別人，他覺得很有意義。六年級郭姓學童最高興她的媽媽到校陪伴包粽子，雖然她不太會包，但慢慢包也越包越好。五年級田姓學童說，平常都是吃現成粽子，這次第一次包粽子，包好煮熟後要送給社區長輩，他小小努力能幫助別人，感覺很溫馨的事情。

香田國小輔導主任賴宜鈴講端午節和屈原的故事，說明包粽子由來，今天粽子有葷食和素食的配料，小朋友認識包粽子使用長糯米，湯圓使用圓糯米製作，兩種糯米黏性與口感不同，適合做不同的食物。

香田國小校長鄭培華說，獨樂樂不如「粽」樂樂，端午節民俗藉由包粽子、送粽子，讓小朋友對傳統節目有更深刻認識，並體會幫助別人的價值與快樂。